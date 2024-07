Mercato Milan, lotta con la Juve: sfida con Giuntoli

Testa a testa tra i rossoneri e la Juventus per un calciatore titolare nell’ultima finale di Champions League, sfida accesa tra i due club

Iniziata ufficialmente la stagione 2023/24 del Milan, la prima con la nuova guida tecnica targata Paulo Fonseca: il tecnico portoghese avrà il compito di dare un anima ben definita ai rossoneri e tirare il massimo dalla rosa a sua disposizione.

Per mettere il tecnico nelle condizioni far bene, la dirigenza rossonera è al lavoro per integrare la rosa anche a seguito delle diverse partenze registratesi, le più importanti caratterizzate dagli addii di Olivier Giroud, direzione MLS dopo l’Europeo e Simon Kjaer.

L’obiettivo numero uno è sostituire proprio il francese, con Joshua Zirkzee che per lungo tempo è stato individuato come l’obiettivo numero uno salvo poi accasarsi al Manchester United con i rossoneri che tenteranno l’assalto a Morata.

Non solo, il Milan sembrerebbe interessato ad un calciatore seguito nelle ultime settimane anche dalla Juventus con la quale si potrebbe instaurare un vero e proprio testa a testa per l’acquisto del calciatore, l’attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi, sul taccuino di entrambi i club.

Milan, testa a testa con la Juventus per Adeyemi

Il giovane calciatore tedesco, classe 2002, è finito ne mirino di diversi club europei dopo la stagione appena trascorsa in cui ha raggiunto la finale di Champions League e in cui ha messo a referto 5 gol in 33 presenze con l’ottimo Borussia Dortmund di Edin Terzic.

Adeyemi non è considerato incedibile dal club e dopo due stagioni in giallonero potrebbe già lasciare Dortmund per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Nel corso delle ultime settimane si erano susseguite una serie di voci che vedevano l’attaccante nel mirino del Milan, come trequartista alle spalle del sostituto di Giroud ma stando a quanto riportato da Sky Sport anche la Juventus si sarebbe dimostrata interessata al calciatore con Giuntoli che avrebbe anche iniziato ad avviare i contatti con l’entourage dell’ex Salisburgo per capire la fattibilità dell’operazione.

La Juventus è alla ricerca di esterni d’attacco, l’obiettivo del club è di cedere alcuni dei calciatori in rosa come Chiesa che non è più considerato come parte del progetto tecnico di Thiago Motta e a dire addio potrebbe essere anche Matias Soulè che presenta tante pretendenti in Italia, la Roma ed in Premier League, il Leicester City.

Soltanto in caso di cessioni i bianconeri, con ogni probabilità, tenteranno l’affondo per aggiudicarsi le prestazioni del tedesco.