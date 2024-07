Mercato Milan, Maldini verso la cessione: il nodo da sciogliere

Il figlio d’arte di proprietà del Milan è destinato alla cessione in un club di Serie A: rimane un nodo da sciogliere.

Lunedì 1° luglio è iniziato ufficialmente la sessione estiva di calciomercato: da questo momento, i club hanno il via libera per depositare ufficialmente presso gli uffici della Lega Serie A i nuovi contratti. I club sono al lavoro per operare sul mercato, sia in entrata che in uscita, in vista della prossima stagione sportiva.

In particolare, in casa Milan comincia a prendere forma la nuova squadra, comandata da Paulo Fonseca: il nuovo tecnico rossonero sta programmando insieme alla società i colpi di mercato, per iniziare al meglio la preparazione atletica, al via a metà luglio.

Maldini verso il Monza: la formula per la cessione

Nonostante non sia ancora arrivato a Milano, Fonseca ha già avuto modo di confrontarsi con la società riguardo la rosa della prossima stagione. In particolare, alcuni giocatori sono già stati fatti fuori dal tecnico portoghese: è il caso di Daniel Maldini, figlio d’arte di Paolo. Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili del Milan, è approdato in prima squadra nel 2020, ma non ha collezionato numerose presenze. Il Milan lo ha girato in prestito a diverse squadre di Serie A, l’ultima il Monza.

Il futuro di Daniel Maldini è sempre più lontano dalla Milano rossonera: dopo 6 mesi in prestito al Monza, Maldini sembrerebbe essere destinato a rimanere a titolo definitivo nel club brianzolo. Milan e Monza sarebbero al lavoro per trovare un accordo per quanto riguarda il discorso legato ad una futura rivendita del calciatore, con il Milan che vorrebbe guadagnare una piccola somma da una futura cessione.