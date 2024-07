Mercato Milan, Musah addio? La posizione dei rossoneri

Musah sarebbe finito nel mirino di un importante club francese: la posizione del Milan sul futuro dell’americano è ben definita.

Il mercato del Milan potrebbe subire un’importante accelerata in queste settimane. Archiviata la questione relativa al nuovo numero nove con l’arrivo di Alvaro Morata, la dirigenza del club rossonero è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Se per quanto riguarda il mercato in entrata le idee sembrano essere chiare, con le trattative per l’arrivo di Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal che sembrano essere alle fasi finali, per quello in uscita non sembra esserci nessun movimento concreto, almeno fino a questo momento.

Negli ultimi giorni è tornato vivo l’interesse del Newcastle per Malick Thiaw, con il Milan che se ne priverebbe solamente a fronte di un’offerta molto importante (circa 40 milioni di euro). Un altro nome che sembrerebbe essere finito nel mirino di un altro club è quello di Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, arrivando nella scorsa sessione estiva di calciomercato dal Valencia per 20 milioni di euro, è appena arrivato in ritiro a New York insieme al connazionale Christian Pulisic e Fonseca avrà modo di conoscerlo in questi giorni. Un club francese avrebbe mostrato interesse per lui, con il Milan che però ascolterebbe solo offerte importanti.

Milan, Musah nel mirino del Lione: serve un’offerta importante

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Yunus Musah sarebbe finito nel mirino del Lione. Arrivato la scorsa estate per 20 milioni di euro dal Valencia, il centrocampista americano è pronto a mettersi a disposizione di Fonseca. Rientrato dalle vacanze nelle scorse ore, il classe 2002 ha raggiunto la squadra nel ritiro negli Stati Uniti, con il tecnico portoghese che potrà così valutarlo in prima persona. Nella sua prima stagione in rossonero, Musah ha collezionato ben 40 presenze, senza però impressionare particolarmente. La sua giovane età e la sua grande duttilità lo rendono però un elemento importante per il nuovo corso rossonero.

Per questa ragione il Milan potrebbe prendere in considerazione la sua cessione solo di fronte ad un’offerta importante, con il Lione che potrebbe doversi spingere oltre i 20 milioni spesi la scorsa estate dai rossoneri. Fonseca valuterà Musah in questi giorni di ritiro e potrebbe anche mettere un veto sulla cessione dell’americano. La sua duttilità potrebbe renderlo un jolly importante a disposizione del tecnico portoghese, che potrebbe così ritagliargli un ruolo importante nel suo Milan.