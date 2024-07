Mercato Milan, nuova idea low cost per l’attacco: può arrivare a zero

Spunta un nome nuovo in casa Milan per rinforzare il reparto offensivo. Il giocatore può arrivare in rossonero a parametro zero.

Il Milan di Paulo Fonseca ha ufficialmente iniziato la nuova stagione a inizio settimana, ma nonostante questo il lavoro sul mercato è ancora molto lungo. I Rossoneri stanno continuando a lavorare su più fronti con l’obiettivo di rafforzare l’organico a disposizione del tecnico portoghese così da non farsi trovare impreparati ai nastri di partenza del prossimo campionato. La zona di campo dove sono, però, puntati maggiormente gli occhi è senza dubbio l’attacco.

Nelle ultime ore sembra essere arrivata l’accelerata decisiva per Alvaro Morata, con Zlatan Ibrahimovic in persona che avrebbe chiamato l’attaccante spagnolo per convincerlo. Oltre all’ex Juventus, però, l’obiettivo è quello di provare a chiudere anche per un altro attaccante e nel mirino sembrerebbe essere finito anche Yusuf Yazici, svincolato ed anche vecchia conoscenza del nuovo allenatore rossonero.

Il Milan guarda tra i parametri zero: occasione Yazici

L’attaccante turco classe ’97 ha appena terminato la sua avventura al Lille, dove nelle ultime due stagioni è stato allenato proprio da Fonseca. Il centravanti turco si può considerare un vero e proprio tuttofare, con la capacità di svolgere praticamente tutti i ruoli dell’attacco, e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan lo starebbe tenendo in considerazione. Sulle sue tracce c’è soprattutto il Fenerbahce, ma è chiaro che in caso di interesse concreto il Diavolo potrebbe avere la meglio.

Si tratterebbe di certo di un profilo di grande esperienza, oltre che duttilità, che ha inoltre già avuto modo di essere allenato da Fonseca. I costi sarebbero relativamente bassi: al Lille, infatti, il suo ingaggio non superava il milione di euro netto a stagione. Il 27enne ha già aperto al trasferimento, con la palla che quindi passa al Milan. Ore di considerazioni, dunque, per i Rossoneri che nelle prossime ore decideranno se affondare il colpo. Intanto Yazici aspetta, con il Fenerbahce che però è pronto a bruciare la concorrenza.

I tifosi rossoneri si ricorderanno sicuramente dell’ormai ex giocatore del Lille, che proprio con la maglia del club francese sorpresi tutta Europa segnando nel novembre 2020 a San Siro una tripletta che valse la vittoria per 3-0 contro il Milan in Europa League. Il fiuto del gol del turco non è di certo un segreto e solo nell’ultima stagione ha messo a referto 12 gol e 4 assist in 42 presenze.