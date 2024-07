Mercato Milan, nuovo nome per la difesa: proviene dalla Bundesliga

Continua l’operazione di rivoluzione iniziata lo scorso anno in casa Milan. Dopo i problemi del reparto difensivo, è stato individuato un nuovo, promettente rinforzo dalla Germania.

Anno nuovo, allenatore nuovo per il Milan. E così i dirigenti si sono messi subito a lavoro per soddisfare le richieste di Paulo Fonseca e gli obiettivi che la società si è posta, dopo qualche delusione portata a casa nella scorsa stagione, nonostante il restyling di rosa già inaugurato.

Il progetto rossonero, dunque, procede lungo una precisa linea vettoriale. Ne è un esempio la nascita della seconda squadra in Serie C. Ne è sintomo anche la linea adottata per questo mercato, che ad oggi vede gravitare diversi nomi nell’orbita del club meneghino, fra entrate ed uscite.

Le ultime notizie arrivano dalla Germania, dove sembra essere stato individuato un nuovo giocatore per rafforzare un reparto difensivo che ha riscontrato parecchie difficoltà nell’annata 2023/2024, a causa dei numerosi infortuni. Ma la dirigenza deve accelerare se vuoi affondare il colpo. Perché diversi club sulle sue tracce potrebbero tentare la soffiata.

Milan, ecco il nuovo rinforzo in difesa

La dirigenza del Milan va in forte pressing per Diogo Leite, difensore centrale in forza all’Union Berlino. Da tempo nel mirino del club, il profilo individuato dalla dirigenza sembrerebbe aver trovato anche l’interesse del nuovo mister rossonero. E ora si tenta tutto per l’affondo decisivo.

Classe 1999, passaporto portoghese, negli ultimi anni ha fatto spola fra Porto e Union Berlino, dove è rimasto per affrontare l’ultima stagione, totalizzando 40 presenze fra campionato, Champions League e Coppa di Germania (dove ha messo a segno un gol). Nonostante la centralità acquisita quest’anno, però, sembra che il piano del club tedesco sia cederlo. I Rossoneri, dunque, puntano a portarlo presto a Milanello, così da metterlo immediatamente a disposizione di Fonseca.

Per ora l’unico intoppo resta il prezzo, ritenuto abbastanza alta dalla dirigenza del Diavolo. Il club di proprietà del centrale chiede fra i 15 ed i 18 milioni di euro, ma c’è fiducia che la cifra si possa abbassare a dialoghi in dirittura d’arrivo.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la volontà di accelerare la pratica risponde all’inserimento di altre squadre sulle tracce del giovane. Non solo interesse dall’Inghilterra. In Italia bussa alla sua porta anche il Bologna, che presto potrebbe dover rinunciare al suo Riccardo Calafiori – una delle poche note positive della spedizione azzurra agli Europei.