Mercato Milan, occhi puntati su Abraham: la notizia lascia spiazzati

I rossoneri continuano a corteggiare il centravanti di proprietà giallorossa: la decisione del club sorprende tutti.

Il Milan continua la propria sessione di calciomercato. I Rossoneri, dopo aver definito in maniera ufficiale l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, sono chiamati a compiere altre importanti operazioni per differenti ragioni. A incidere sul mercato, infatti, oltre alla necessità di aumentare lo spessore della rosa, sono gli infortuni di Florenzi e Sportiello. La dirigenza meneghina, dunque, si vede costretta a chiudere altre operazioni che coinvolgono tutti i reparti della squadra, dalla porta fino all’attacco.

Nonostante il recente arrivo di Alvaro Morata e la presenza di Luka Jovic, il club lombardo è convinto di voler puntare su tre attaccanti. Oltre i due esperti centravanti, il profilo maggiormente attenzionato è Tammy Abraham: l’inglese è sul piede di partenza, il Milan pronto ad approfittarne.

Milan, proseguono i contatti con la Roma: Abraham nel mirino

Il Milan non ha interrotto i contatti con la Roma per Tammy Abraham. A riferirlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che, sul proprio account X, ha lanciato la notizia che scalda l’entusiasmo del popolo milanista. Secondo quanto svelato dal giornalista, per la prossima stagione il Diavolo vuole puntare su tre attaccanti. L’ex Chelsea potrebbe rientrare nei tre messi a disposizione di Fonseca insieme a Morata e Jovic. L’attaccante è in uscita dalla società giallorossa, pronta a chiudere la trattativa con il Girona per Artem Dovbyk.

Ad approfittarne sarebbero proprio i rossoneri, intenzionati ad acquistare il cartellino del classe ’97, reduce da una stagione passata in sordina a causa delle sole 8 presenze dovute a un grave problema al ginocchio. Di conseguenza il cartellino di Abraham non risulterebbe eccessivo, nonostante i giallorossi difficilmente lo lasceranno partire a prezzo di saldo.

Il 26enne cresciuto nel Chelsea avrebbe l’opportunità di giocare insieme a Fikayo Tomori, amico di infanzia con cui ha condiviso tanti anni proprio a Londra. Il Milan prova a spingere per il suo arrivo, i prossimi giorni – in particolare quelli successivi all’arrivo di Dovbyk alla Roma – saranno fondamentali.

I tifosi meneghini sono pronti a far rimbombare il nome del britannico nell’imperioso palcoscenico di San Siro; allo stesso modo, Abraham ha voglia di sposare un entusiasmante nuovo progetto e il Milan fa al caso suo. Proprio in un match amichevole andato in scena a maggio tra Roma e Milan risale l’ultima marcatura del centravanti. Da non dimenticare, la firma allo scadere nel rocambolesco 2 a 2 del big match di Serie A tra le due formazioni.