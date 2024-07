Mercato Milan, prossimi giorni decisivi per Samardzic: la novità

Per Lazar Samardzic la prossima settimana sarà decisiva. Il Milan rimane positivo ma la richiesta dell’Udinese è questa.

Il Diavolo domani giocherà la prima partita stagionale sotto la nuova guida di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese promette bene e la società crede in lui e nella sua idea di calcio da voler sviluppare a Milanello con i rossoneri. Tant’è che la dirigenza infatti sta facendo di tutto pur di donare all’allenatore buoni innesti per allungare la rosa e renderla ancora di più comeptitiva. Tra mercato in entrata e in uscita difatti il Milan è molto attivo e queste sono le settimane più calde per la chiusura di trattative.

Ibrahimovic e Co. in dirigenza stanno spendendo tutte le loro forze per trovare i giusti profili da acquistare. Servono ancora dei colpi a centrocampo e il Diavolo, di centrocampisti, ne sta monitorando di diversi. Uno di questi arriva dalla Serie A ed era un promesso sposo dei cugini ma adesso Lazar Samardzic sembra essere entrato sul serio nell’orbita del Milan. Il giocatore dell’Udinese, conteso da mezza Serie A, potrebbe presto vedere il suo futuro cambiare; la notizia.

Milan, per Samardzic da lunedì si fa sul serio: la novità

Il Milan a centrocampo spinge ancora per uno degli obiettivi numero uno: Youssouf Fofana. C’è stato, e c’è tutt’ora, anche l’intrigo Rabiot. Però c’è anche il nome di Lazar Samardzic che prepotente è tornato a dominare le news di mercato dopo l’affare saltato pochi mesi fa all’Inter poco prima della firma. Così il centrocampista serbo ha attirato l’attenzione del Milan e il suo arrivo in rossonero non è utopico ora. A fare da traino al mercato del Milan da oggi, difatti, potrebbe essere proprio l’acquisto forte di Morata.

Dunque come riporta Calciomercato.com per Samardzic l’Udinese è fissa sui 25 milioni di euro circa e la data da segnare sul calendario è lunedì 22. Lunedì infatti ci sarà un incontro tra i due club per il giocatore per andare a capire il divario tra domanda e offerta e fino a dove i due club possono spingersi per il talento.

Il club vorrebbe giocare al ribasso, così come con il Monaco per Fofana in queste ore, e spendere troppo adesso per un solo giocatore non è nei pensieri della società. Quindi la trattativa per il 22enne entrerà nel vivo la prossima settimana e solo nel primo giorno della settimana potremmo sapere quanto sono lontani, o vicini, l’Udinese e il Milan per il trasferimento del calciatore serbo.