Mercato Milan, rossoneri fuori dai giochi: l’annuncio

Un grande obiettivo di mercato per i rossoneri è pronto a sfumare, c’è l’accordo con un altro importante club.

Il nuovo allenatore del Milan è arrivato in città e domani comincerà l’era targata Paulo Fonseca. Nel frattempo, tuttavia, i tifosi sono ancora in attesa dei primi colpi di questo calciomercato. Le notizie che arrivano riguardo il grande obiettivo della società per il prossimo anno, però, non sono positive: Joshua Zirkzee è sempre più vicino a salutare la Serie A e ad approdare al Manchester United.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sui suoi canali social, l’attaccante olandese avrebbe dato il via libera per il trasferimento in Inghilterra. Il noto giornalista esperto di mercato ha parlato anche di una telefonata con Erik Ten Hag, allenatore dei Red Devils.

Zirkzee verso Manchester, niente Milan per l’olandese

L’attaccante del Bologna è attualmente impegnato con la propria nazionale in Germania e ieri ha fatto il suo esordio ad Euro 2024. L’Olanda ha battuto la Turchia e disputerà le semifinali, ma tra pochi giorni la competizione sarà finita e Zirkzee potrà dedicarsi al suo futuro, che sembra sempre più lontano dal campionato italiano.

L’ex Bayern Monaco ha una clausola di 40 milioni e il Milan sarebbe stato pronto a pagarla, ma la richiesta circa le commissioni dell’agente del giocatore sono troppo alte per il club rossonero. Sempre secondo Romano, il Manchester United sarebbe pronto a pagare quelle commissioni e la trattativa potrebbe chiudersi.