Mercato Milan, saluta e va in Arabia: cessione possibile

Il mercato entra nel vivo, e oltre ai colpi in entrata il Milan si concentra anche sulle possibile cessioni utili a ricavare un bel tesoretto.

L’obiettivo numero uno del Milan è quello di rafforzare la rosa che avrà a disposizione Fonseca a partire da metà luglio. Un attaccante al posto di Giroud, un terzino destro e un centrocampista per puntellare il reparto della mediana.

La dirigenza è al lavoro sul mercato, in cerca di occasioni e colpi giovani e di prospettiva, per mantenere quella linea verde tanto cara al progetto intrapreso dal Milan già da qualche stagione. Oltre al budget stanziato dalla società è probabile che la dirigenza decida di cedere qualche pedina per assicurarsi un tesoretto da spendere sul mercato. Uno dei nomi che potrebbe rientrare nella rosa dei possibili partenti è quello di Ismail Bennacer.

Bennacer, sirene saudite: le ultime

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ismail Bennacer avrebbe guadagnato l’interesse da parte dei club dell’Arabia Saudita. Dalla giornata di ieri, 1 luglio, è valida la clausola rescissoria da 50 milioni di euro per l’algerino in forza al Milan. Questi due fattori potrebbero essere decisivi nel futuro prossimo di Bennacer.

Come già ampiamente dimostrato nelle ultime stagione nel calciomercato può succedere di tutto, quindi non è da escludere il fatto che le società saudite possano trovare la chiave per convincere il club rossonero a cedere e il centrocampista a intraprendere una nuova esperienza lavorativa. Nelle ultime sessioni molti calciatori, anche in Serie A, hanno deciso di lasciare l’Europa per la volta dell’Arabia Saudita.

L’ultima stagione di Bennacer non è stata certo esaltante, tra infortuni e prestazioni non al massimo, e proprio per questo il Milan potrebbe decidere di accettare di sacrificare l’algerino. Oltre a poter ricavare un buon tesoretto si aprirebbe uno spazio a Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco che piace molto ai rossoneri e per il quale i dialoghi sarebbero in fase piuttosto avanzata. Un colpo che la dirigenza vorrebbe regalare quanto prima a Fonseca.

Allo stesso tempo, però, Furlani & Co potrebbero decidere di trattenere a Milano Bennacer e di acquistare comunque Fofana, per regalare a Fonseca opzioni in più in vista della prossima stagione, che i rossoneri vogliono tornare a giocare da protagonisti.