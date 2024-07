Mercato Milan, scontro con il Napoli a centrocampo: c’è un obiettivo comune

Il Milan e il Napoli concorrono per lo stesso obiettivo e i due club vogliono il centrocampista. Lo scontro sarà senza esclusione di colpi.

Il Milan continua l’andamento positivo sul calciomercato confermandosi per il secondo anno di fila come il club più attivo sul mercato e pronto a chiudere ottimi colpi. La squadra di Paulo Fonseca inizia anche a rendere concreta l’idea di gioco del tecnico portoghese e pian piano sta nascendo il già nominato Fonseca ball sui social. Il Milan ora però si scontrerà con il Napoli, così come successo in Champions League e in campionato in campo, lo scorso anno.

Sarà uno scontro sul calciomercato però. I due club difatti concorrono per lo stesso obiettivo a centrocampo e si tratta del già molte volte citato Youssouf Fofana. A riportarlo è un noto giornalista e ora i due club dovranno scontrarsi per arrivare al giocatore francese. Anche la neo squadra di Conte difatti vuole chiudere qualche colpo in entrata e anche al tecnico italiano piace il centrocampista francese.

Milan e Napoli su Fofana: il francese è conteso dai due club

A quanto pare il futuro di Youssouf Fofana sarà al 90% in Italia, in Serie A. Su di lui non c’è solo il Milan, club che ha pressato più di tutti per lui e che sembra volere davvero il centrocampista. Anche se nelle ultime ore la trattativa è bloccata per una distanza importante tra le parti sulle cifre il giocatore rimane sempre l’obiettivo principale del Milan.

Secondo quanto riporta il giornalista Valter De Maggio, a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, però ora anche il club partenopeo si sarebbe inserito nella corsa al giocatore del Monaco. La richiesta del club francese è comunque alta, di 35 milioni di euro, ed è una trattativa difficile da mandare in porto. Dopo aver chiuso anche per Pavlovic in difesa duque i rossoneri dovranno sudare parecchio se vorranno portare a casa il centrocampista francese in questa sessione di mercato.

Però il Milan non tiene d’occhio solo Fofana dato che si segue anche Manu Koné, vecchio obiettivo rossoneri. Il centrocampista, ora in Bundesliga, sembra essere una pista più abbordabile e la dirigenza vede in lui un buon rinforzo. Dunque per ora il Monaco non abbassa le pretese, Napoli e Milan battagliano per arrivare al giocatore e Koné intanto rimane sullo sfondo come sostituto per il Diavolo. Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Fofana.