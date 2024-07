Mercato Milan, sentenza netta: “Due mesi incomprensibili”

I rossoneri sono continuamente bersagliati da critiche per il proprio operato, ne arriva un’altra ben netta e precisa.

I rossoneri stanno lavorando secondo i propri ideali, scatenando spesso le critiche da parte dei propri tifosi. Questa volta però la situazione è diversa, ad esporsi è stato un personaggio pubblico.

Un giornalista ha deciso di schierarsi contro l’operato del club in Via Aldo Rossi degli ultimi 2 mesi. È andato ad analizzare passo dopo passo ogni mossa del club di Scaroni e ha spiegato perché fosse sbagliata sotto una miriade di punti di vista.

Il Milan avrebbe dovuto prendere Conte, Pedullà critica pesantemente il Milan

Il noto giornalista e esperto di mercato Alfredo Pedullà si è letteralmente scagliato contro il recente operato del Milan, criticando fortemente le loro scelte. Queste le sue parole. “Il Milan non soltanto aveva bisogno di un allenatore come Antonio Conte come il pane, perché ti porta un’ondata di entusiasmo, di freschezza e di adrenalina.

Il mercato sta dimostrando che comunque lui sta chiedendo il minimo sindacale, il giusto: il difensore che costa molto, un altro difensore forse a zero, un altro difensore che è un investimento, l’attaccante del suo cuore. Non è che ha chiesto, dammi 5 giocatori da 35 milioni a testa, devi spendere 180 milioni… Cose che avrebbe fatto anche con il Milan.

Quello che poi ha convinto ancor di meno Pedullà è stata la scelta fatta per ripiegare su Conte. “Quello che poi mi convince ancora meno è che dopo Conte, presunta e pseudo suggestione, il Milan ha fatto peggio: Conte non lo hai preso, volevi Lopetegui e l’ondata social ti ha portato su Fonseca, lo hai nominato e sei stato due mesi su un attaccante sapendo che sarebbe costato una tombola con le commissioni, lo sapevi e sei rimasto lì. Per me sinceramente è un 2 mesi e mezzo di sintesi che è letteralmente incomprensibile“.

Il giornalista non è stato affatto convinto fino ad oggi della nuova gestione rossonera, a differenza di come hanno svolto le proprie mansioni nella scorsa finestra estiva di calciomercato. Pedullà ha fatto la voce di chi non ha voce, i tifosi del Milan. La maggior parte ha un pensiero concorde con quello del giornalista, col povero Fonseca che si sta prendendo critiche su critiche quando ha semplicemente accettato di allenare il Milan. Nel trambusto generale, potrebbe rivelarsi la sorpresa della prossima Serie A.