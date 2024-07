Mercato Milan, sfuma ufficialmente il colpo Zirkzee: c’è l’annuncio

Non ci sono più dubbi relativi all’ormai ex attaccante del Bologna, il giocatore ha preso la sua decisione.

La stagione rossonera è cominciata con l’inizio del ritiro e i primi allenamenti di Paulo Fonseca come nuovo tecnico del Milan. L’ex allenatore della Roma attende l’arrivo dei titolari, ancora in vacanza dopo i vari impegni con le proprie nazionali tra Europei in Germania e Copa America. Alcuni pilastri del Milan di Pioli – come Tomori, Calabria e Bennacer – sono già presenti a Milanello e stanno dando il loro apporto alla preparazione per la nuova stagione.

Ma la dirigenza rossonera è molto impegnata sul fronte mercato, perché il nuovo tecnico avrà bisogno di nuovi innesti per poter dare vita alla sua idea di Milan. Riuscire a tenere Maignan, Theo Hernandez e Leao non sarà sufficiente per poter competere con l’Inter, che parte favorita anche per il prossimo campionato. Serviranno acquisti importanti, a partire dall’attaccante che dovrà sostituire Olivier Giroud. E a proposito del nuovo numero nove rossonero, è sfumato definitivamente il primo obiettivo della società: Joshua Zirkzee. Oramai non ci sono più dubbi, l’olandese andrà in Premier League, c’è l’annuncio di Fabrizio Romano.

Milan, niente Zirkzee per l’attacco: l’olandese vola in Inghilterra

Come annunciato qualche giorno fa da Zlatan Ibrahimovic in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Fonseca, Zirkzee rappresenta il passato. Adesso, però, è arrivato l’annuncio che toglie ogni dubbio perché Zirkzee andrà al Manchester United. Come annunciato da Fabrizio Romano sui suoi canali social, le parti hanno trovato l’accordo e adesso mancano solo le firme.

Il Manchester, tuttavia, non pagherà la clausola rescissoria da 40 milioni, ma pagherà una cifra leggermente superiore che però verrà dilazionata in tre anni. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2029 con opzione di rinnovo per un altro anno. Le visite mediche potrebbero tenersi già venerdì, per poi passare agli incontri formali con l’allenatore Erik Ten Hag e con i suoi collaboratori.

Joshua Zirkzee lascerà il Bologna ma anche la Serie A, non sarà lui il nuovo attaccante del Milan. I tifosi rossoneri sarebbero stati entusiasti di accogliere l’olandese a Milano, ma adesso dovranno concentrarsi su nuovi obiettivi, proprio come sta facendo la società. Il nome più caldo è quello di Alvaro Morata, sempre più lontano dalla Spagna e dall’Atletico Madrid. Il giocatore sarà impegnato con la propria nazionale fino a domenica, giorno della finale dI Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per chiudere la trattativa.