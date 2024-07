Mercato Milan, tutto pronto: fissato l’arrivo a Milanello

Il nuovo corso del Milan sta per iniziare: tutto pronto per l’arrivo a Milanello e l’inizio della nuova stagione.

Tra esattamente 7 giorni inizierà la nuova stagione del Milan: i rossoneri si ritroveranno a Milanello in un clima che è ancora tutto da capire. Sui social non regna certo l’entusiasmo tra i tifosi, tra colpi in bilico e rinnovi in dubbio.

Tutto pronto: Fonseca arriva a Milanello

Intanto, è tutto fissato per l’arrivo a Milano di Fonseca: il nuovo tecnico del Milan arriverà a Milano verso la fine di questa settimana per iniziare a pianificare e programmare insieme i prossimi passi della sua nuova squadra. A riferire la notizia è Il Corriere dello Sport.

Con lui saranno presenti i membri dello staff già sotto contratto con il Milan. Da fuori arriveranno Paulo Ferreira, nuovo vice allenatore, capo dei match analyst ed esperto di fase difensiva. Un ruolo ricoperto da Daniele Bonera fino alla scorsa stagione, ora tecnico della seconda squadra che giocherà in Serie C Milan Futuro.

La preparazione atletica sarà guidata da Paolo Mourao, che avrà il compito di ridurre i sempre numerosi infortuni muscolari. Antonio Ferreira dovrebbe essere invece il preparatore dei portieri. Il team sembra quindi essere al completo. A Milanello è tutto pronto per il raduno e il nuovo corso di Fonseca.