Milan, addio definitivo a Zirkzee: è tutto fatto con lo United, i dettagli

Fabrizio Romano riporta le ultime novità decisive su Joshua Zirkzee. L’olandese è ormai un sogno svanito per il Milan e i suoi tifosi.

Il Milan continua la sua disperata caccia al nuovo attaccante, quello che dovrà essere il sostituto naturale di Olivier Giroud. Serve il 9 rossonero del futuro, e Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada stanno sondando il mercato alla ricerca del profilo più adatto. Le ultime indiscrezioni ci dicono che il Diavolo è ormai ad un passo da Alvaro Morata, il centravanti spagnolo con un passato felice in Italia. L’ex Juventus sembra ben disposto ad accettare l’offerta del Milan, voglioso di tornare a calcare il palcoscenico della Serie A.

Giorni fa aveva dichiarato di voler restare all’Atletico Madrid, respingendo le voci che lo inquadravano in Arabia Saudita. Ma non era ancor iniziato il pressing rossonero. Adesso, la situazione è si è stravolta con Furlani che ha offerto al giocatore un biennale ed è pronto a pagare la clausola da 13 milioni. Come detto, Morata sembra propenso ad accettare, ma la sensazione è che la decisione finale arriverà solo dopo l’Europeo. La domanda che tutti si pongono è se Alvaro sia la prima scelta del Milan, e dunque quello che potrà essere il titolare inamovibile della squadra di Fonseca in attacco.

Sappiamo bene che il prescelto era un altro, per età e caratteristiche molto differente da Morata. Ma per Joshua Zirkzee, è svanita ormai ogni speranza. È appena arrivata una conferma cruciale.

Zirkzee-Milan, si spegne ogni speranza: a giorni la nuova squadra

Era lui, Joshua Zirkzee, il prescelto dal Milan per rappresentare il nuovo numero 9. Era praticamente tutto fatto, sia col Bologna che col giocatore, ma come risaputo è stata la discordanza con l’agente a far saltare l’affare. Le commissioni richieste sono state ritenute esagerate dal club rossonero, costretto a mollare l’obiettivo e a guardare ad altri profili. Si pensava che le speranze di acquistare l’olandese non fossero però esaurite, nonostante l’inserimento del Manchester United, ma come ha confermato Ibrahimovic in conferenza “Zirkzee è passato ormai”. E una conferma decisiva ci arriva da Fabrizio Romano.

Che l’olandese e i Red Devils si fossero avvicinati tanto negli ultimi giorni lo sapevamo già, ma adesso è praticamente tutto fatto tra le parti. Come sottolinea Romano su X, infatti, l’affare si chiuderà a giorni, forse ore. Lo United ha concordato ogni dettaglio con Zirkzee: contratto sino al 2029 dal lauto ingaggio, e commissioni garantite all’agente per quanto richiesto (si parla di 8 milioni). Cosa manca allora? Solo che il Bologna e e il club inglese si mettano d’accordo sulla formula d’acquisto/cessione.

Le due società potrebbero optare per rispettare la clausola rescissoria (40 milioni) o accordarsi per una struttura diversa. La cosa certa è che la trattativa è alle battute finali.