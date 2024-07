Milan, Bonera sulla seconda squadra: le sue parole sul progetto

L’attuale nuovo allenatore del Milan Futuro, che esordirà in Serie C, ha espresso le sue idee sul progetto ambizioso del Milan.

Il Milan ha una seconda squadra, come la Juventus e l’Atalanta, e anche questa è stata ammessa da pochissimo al campionato di Serie C. Si tratta di un progetto ambizioso che come suggersice il nome della nuova squadra, Milan Futuro, guarda al divenire del club rossonero e a quelli che saranno i prossimi campioni. La squadra sarà allenata dall’ex membro dello staff di Stefano Pioli, nonché ex rossonero, Daniele Bonera.

L’ex giocatore del Milan ha preso l’incarico che sarebbe andato di diritto a Ignazio Abate ma ora sarà lui a trascinare le giovani stelle nel campionato minore. Oggi, intervistato a Milan TV, l’allenatore del Milan Futuro ha espresso le sue idee sul progetto, sulle sue sensazioni e su quali siano gli obiettivi di questa squadra che andrà ad interfacciarsi con giovani talenti sul panorama professionistico. Di seguito le parole dell’allenatore Bonera.

L’allenatore del Milan Futuro, Daniele Bonera, ha espresso a Milan TV le sue parole sul progetto del Milan con questa seconda squadra. Queste le sue parole sul progetto e sugli obiettivi che questa squadra ha:

Poi parla di quale sarà l’obiettivo di questo Milan parlando infine anche delle probabili difficoltà che si incontreranno sul percorso:

L’obiettivo appunto è quello di far crescere i ragazzi. Sicuramente quando mi è stata prospettata questa idea l’ho accolta con davvero grande orgoglio, e credo che sia un passo fondamentale per una società come la nostra, così ambiziosa, perché Milan Futuro sarà qualcosa di innovativo. Ci sarà spazio anche, io credo in un futuro non troppo lontano, per altre squadre di entrare in questa categoria. Avremo sicuramente delle difficoltà però credo che siamo strutturati, a partire dall’alto. Mi stanno dando tutti i mezzi per far sì che questo percorso sia il meno altalenante possibile, ammesso e concesso che siamo consapevoli che ci saranno delle difficoltà, ma queste ci devono dare forza e motivazione.