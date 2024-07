Milan calcio, il giocatore rossonero è ai saluti: cambia il mercato

News Milan, il giocatore rossonero è sempre più vicino a lasciare il club. Questa mossa cambia il mercato

Il calciomercato del Milan è in fermento, con un clamoroso colpo di scena che sta catturando l’attenzione di tifosi rossoneri. Un giocatore chiave della rosa rossonera, soprattutto in ambito di spogliatoio, sembra destinato a lasciare il club, e il suo addio potrebbe aprire le porte a un’importante operazione di mercato. Il nome sulla bocca di tutti è quello di Emerson Royal, terzino del Tottenham.

Il potenziale innesto di Emerson Royal nella rosa attuale del Milan, è vista come un tassello fondamentale per le idee di gioco di Paulo Fonseca. Calciatore con doti tecniche sopraffine e molto veloce e duttile in entrambe le fasi di gioco, rappresenta il profilo perfetto per la corsia del Milan.

La dirigenza rossonera è al lavoro per convincere il Tottenham a cedere uno dei suoi pezzi pregiati: compito non facile, dato che la prima offerta di 15 milioni di euro è stata rifiutata.

C’è un misto di eccitazione e preoccupazione tra i tifosi rossoneri: da una parte, la possibilità di vedere un nuovo talento vestire la maglia del Milan entusiasma molti, dall’altra, il rischio di perdere un leader importante all’interno del gruppo squadra come Alessandro Florenzi.

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e il Milan è pronto a fare sul serio per farsi trovare pronto all’inizio della prossima stagione: i rossoneri faranno il loro esordio in campionato sabato 17 agosto alle ore 20:45, per la gara interna contro il Torino.

Milan, Florenzi verso l’addio per far posto a Emerson Royal

Il Milan è pronto a lasciar partire Alessandro Florenzi, che difficilmente troverà lo spazio necessario nella prossima stagione: in Serie A, Fiorentina e Como sono su di lui, ma sono presenti anche Valencia e club di MLS e Saudi League.

Il calciatore non rientra nei piani di Paulo Fonseca che, ai tempi della Roma, aveva ceduto il terzino proprio alle corti del Milan. Difficilmente ora l’opinione del tecnico portoghese cambierà e, per questo motivo, il terzino italiano, è pronto ad un nuovo capitolo della sua vita.

I futuri di Emerson Royal e Florenzi però sono legati: fin quando il Milan non chiuderà definitivamente per il terzino brasiliano, non lascerà partire l’ex Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Il futuro di Alessandro Florenzi dunque, è appeso ad filo sottilissimo pronto a spezzarsi da un momento all’altro. La dirigenza del Milan punta al terzino del Tottenham per lasciar partire il proprio calciatore, così da rinforzare il proprio reparto difensivo.