Milan, Camarda da brividi dopo la firma: il gesto social è pazzesco (VIDEO)

Francesco Camarda ha lanciato un messaggio social dopo l’annuncio della firma col Milan. I tifosi sono impazziti al gesto del gioiello rossonero.

Oggi è una giornata felice per il Milan e i suoi tifosi. Ha firmato il suo primo contratto da professionista Francesco Camarda, il super baby talento che ha sancito dunque il suo legame coi rossoneri. Dopo le tante dicerie, anche di mercato, l’attaccante ha confermato la sua enorme fede ai colori milanisti. Francesco non è soltanto un prodigio cresciuto nelle giovanili del Diavolo, ma è in primis un tifoso sin da quando era bambino. La sua scelta è stata di cuore e sentimento, nonostante, come accennato, alcune voci lo avessero accostato alla Juventus, altre all’Inter. Impossibile vedere un vero cuore rossonero compiere un tradimento di questo genere.

Dunque, a 16 anni, Camarda ha firmato il suo primo contratto da pro con data di scadenza nel 2027. Un triennale dunque, ma ci immaginiamo diversi altri rinnovi per questo ragazzo dalla smisurata fede rossonera. Si vedrà. Anche se lo stesso Camarda dopo l’ufficialità sulla firma ha lanciato un messaggio social che ha fatto venire i brividi a tutti i tifosi. Sì, il baby bomber ha fatto intendere che il Milan non è solo passato e presente, ma soprattutto futuro.

Camarda, il video su Instagram dopo la firma: tifosi in estasi

Sappiamo bene che Francesco Camarda giocherà la prossima stagione non più nella formazione Primavera, ma nella Seconda Squadra rossonera, il Milan Futuro. Militerà dunque in Serie C il 16enne, con la grande possibilità di misurarsi coi più grandi e accelerare il suo percorso di crescita per arrivare il prima possibile in Prima Squadra. È quello che vogliono tutti, dai tifosi, al club, al ragazzo. Si è ben capito che Camarda è un prodigio dell’attacco destinato a bruciare ogni tappa ed arrivare prima degli altri sul tetto del successo. Certo, la paura è possa non farlo col Milan, ma l’ultimo contenuto social postato dopo l’ufficialità della firma fa ben capire quali siano le intenzione del classe 2008.

Una vera e propria dichiarazione d’amore il video di Camarda su Instagram postato come stories. Le immagini che vi mostriamo di seguito hanno fatto venire i brividi ai tifosi rossoneri, e hanno confermato senza indugi che l’attaccante è un vero cuore milanista, che auspica a diventare grande proprio con il suo club. “Ieri, oggi, domani, SEMPRE MILAN” è lo slogan principale del video di Camarda. Eccolo di seguito, non resta che goderselo!