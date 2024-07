Milan, centrocampo da urlo: doppio colpo possibile

Il mercato è entrato nel vivo e i dirigenti del Milan sono a lavoro per rafforzare la squadra. Uno degli obiettivi di questa sessione è sicuramente quello di rafforzare la mediana.

Il nuovo Milan di Fonseca è già a lavoro a Milanello, tra primi allenamenti e prime partitelle. Dopo il periodo Pioli i rossoneri hanno puntato forte sul tecnico portoghese per tornare a competere per i trofei. E uno dei modi per farlo è sicuramente quello di rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore.

Oltre all’attaccante, su cui il Milan sta lavorando dopo Zirkzee sfumato, l’altra priorità è sicuramente il centrocampista. La dirigenza rossonera vorrebbe fare un primo regalo a Fonseca, portano a Milanello un centrocampista più fisico di quelli attualmente in rosa. Un profilo di gamba che nell’ultima stagione è sicuramente mancato in rosa. I nomi vagliati sul mercato sono molteplici, ma il colpo potrebbe avvicinarsi già nei prossimi giorni.

Milan tra Fofana e Rabiot: doppio colpo possibile

Youssouf Fofana, classe ’99 in forza attualmente al Monaco, potrebbe essere il profilo prescelto. Il connazionale di Theo Hernandez e Mike Maignan potrebbe arrivare a Milanello insieme ad Adrien Rabiot. Due rinforzi di assoluto livello.

L’idea del Milan è quella di chiudere l’operazione Fofana prima della tournée in America. In questo modo Fonseca potrebbe lavorare con il francese sin da subito, inculcandogli così le sue idee di calcio per la prossima stagione. Le trattative tra Milan e Monaco proseguono ma la chiusura dell’eventuale affare non sembra poi così vicina, la distanza fra la domanda e l’offerta rimane piuttosto alta.

Fofana ha il contratto in scadenza nel 2025 e il Monaco lo valuterebbe 25 milioni di euro. Il Milan non avrebbe intenzione di pagare una cifra così alta. I dialoghi sono aperti e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Il piano del Milan è fare leva sulla volontà di Fofana: ci sarebbe infatti già un accordo sulla base di un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione stando a quanto scritto nell’edizione odierna di Tuttosport.

Sempre secondo Tuttosport ci sarebbe l’idea di portare in rossonero anche un profilo d’esperienza, utilissimo ai giovani presenti in rosa. Adrien Rabiot, attualmente svincolato dalla Juventus, è un altro nome da tenere d’occhio. Lo scorso 30 giugno, il dt Moncada avrebbe contattato la mamma agente Veronique avanzando anche una prima offerta. I rossoneri potrebbero provare ad accontentare le richieste economiche di Rabiot arrivando a toccare i 7 milioni di euro fra base fissa e bonus, offrendo al francese un contratto più lungo di quello offertogli in precedenza dalla Juventus.