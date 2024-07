Milan, cessione a sorpresa: c’è l’accordo

Dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto, le strade tra il Milan e il giovane talento potrebbero separarsi.

Il nuovo ciclo del Milan di Fonseca non sembra partito sotto una buona stella: il nome del tecnico non ha fatto sicuramente riaccendere l’entusiasmo del pubblico rossonero e il calciomercato che stenta a decollare certamente non aiuta a ricomporre la frattura con l’ambiente.

Il primo acquisto del nuovo Milan sarà Alvaro Morata, fresco vincitore dell’Europeo che arriverà per una cifra di circa 13 milioni, valore della clausola presente nel suo contratto con l’Atletico.

Ibrahimovic e Furlani avevano parlato di un progetto volto a valorizzare i giovani già presenti in rosa e ad acquistarne altri in giro per l’Europa ed in questo senso va ad inserirsi la creazione del Milan Futuro, l’under 23 rossonera che parteciperà alla Serie C.

Nella rosa dell’Under 23 ci sarà spazio per tutti quei ragazzi che l’anno scorso hanno esordito con Pioli come Camarda, Jimenez, Simic e Zeroli. Uno di questi però potrebbe a sorpresa lasciare Milanello.

Milan, senza rinnovo Simic lascerà

La grande emergenza infortuni della prima parte della scorsa stagione ha costretto Pioli a pescare con reti molto larghe dalla primavera rossonera. Fecero il loro esordio giovani talenti come Camarda e Simic. Quest’ultimo il 17 dicembre 2023 nel 3-0 contro il Monza trovò anche la via del gol, dando speranze a dirigenza e tifosi di aver trovato un giovane di buona prospettiva a cui affidare il futuro di un reparto molto dissestato.

Negli ultimi mesi si sono succedute varie trattative per rinnovare il contratto di Simic, in scadenza il prossimo giugno, ma l’entourage del giocatore ha rifiutato tutte le proposte pervenute dal Milan.

Simic verrà quindi probabilmente ceduto per evitare di perderlo a 0 e generare una plusvalenza utile al bilancio: nelle ultime settimane si era parlato di un interessamento del Torino per il giovane, come sostituto di Buongiorno, passato al Napoli per una cifra vicina ai 40 milioni.

Nelle ultime ore però è arrivata un’offerta da 3 milioni da parte dell’Anderlecht, cifra ritenuta accettabile dal club rossonero. In caso di accordo tra Simic e il club belga, il giovane difensore lascerà quindi Milano dopo due stagioni passate nel settore giovanile per approdare in un campionato di fascia minore ma sicuramente più attento alla valorizzazione dei giovani, come accaduto ad esempio con Zirkzee, passato proprio dal Belgio prima di tornare in Italia.