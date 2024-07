Milan, ci siamo per il colpaccio: domani le visite mediche, l’indiscrezione

La Gazzetta dello Sport fornisce clamorose novità sul mercato del Milan. Già domani il giocatore potrebbe svolgere le visite mediche per i rossoneri.

Il Milan non vuole perdere altro tempo. L’intenzione è di chiudere i primi grandi colpi di questo mercato estivo così da prepararsi al meglio alla prossima stagione. Sappiamo bene che il grande obiettivo del momento è il nuovo 9 da regalare a Paulo Fonseca. L’addio di Olivier Giroud ha lasciato un grosso buco nel reparto d’attacco. Insomma, al Milan è venuto a mancare il titolare. Le ricerche del nuovo innesto sono iniziate da mesi e inizialmente conducevano tutte a Joshua Zirkzee. Sappiamo bene com’è andata.

La trattativa è sfumata inesorabilmente e l’olandese è ora diretto a Manchester, dove vestirà la maglia dello United. Il Milan non ha voluto perdere altro tempo, come detto sopra, e si è fiondato su Alvaro Morata, l’ex Juventus oggi in forza all’Atletico Madrid. C’era scetticismo attorno allo spagnolo, ma le grandi prestazioni all’Europeo hanno convinto tutti i tifosi, anche quelli che meno gradivano il suo arrivo a Milano.

In questi giorni si è detto che per la chiusura dell’affare bisognava attendere la fine dell’Europeo appunto. Ieri, Alvaro ha alzato al cielo il trofeo, laureandosi Campione, e adesso è atteso dalla decisione sul futuro. Una scelta che secondo molte fonti l’attaccante ha già fatto. Il sì al Milan sarebbe arrivato. In questo senso, l’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport è cruciale.

Morata pronto per le visite mediche: i dettagli

La rosea ha stupito tutti quest’oggi, rivelando che Alvaro Morata dovrebbe svolgere le visite mediche per il Milan già nella giornata di domani a Madrid. Sicuramente una bomba che nessuno si aspettava. In più, il quotidiano sportivo ha aggiunto dei dettagli cruciali sull’accordo raggiunto tra le parti. Non un triennale ma un quadriennale è pronto per Morata (2028) con un ingaggio di 4,5 milioni di euro più bonus a stagione. Il Milan ha già avvertito l’Atletico Madrid di voler esercitare la clausola rescissoria da 13,5 milioni di euro.

Domani sarà dunque un grande giorno per il mondo rossonero? Non ci resta che attendere conferme. Da calciomercato.com, invece, filtra che Morata informerà nelle prossime ore il Presidente dell’Atletico Madrid della sua decisione di legarsi al Milan, e che il tutto si chiuderà nella giornata di mercoledì. Ad ogni modo, sembra questione di ore, di qualche giorno massimo, per l’acquisto dell’attaccante spagnolo, il quale sarà il nuovo riferimento in attacco di Paulo Fonseca.