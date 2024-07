Milan, contatti telefonici nelle ultime ore: apertura totale del giocatore

Il Corriere dello Sport riporta novità importanti sulle mosse di mercato del Milan. Il colpo dalla Germania è possibile. Nuovi contatti e apertura.

Il Milan ha chiuso per l’acquisto a titolo definitivo di Alvaro Morata, lo spagnolo che sbarcherà in rossonero i primi di agosto dopo aver trascorso le vacanze post-Europeo. Sarà l’ex Juventus il nuovo numero 9 della squadra di Paulo Fonseca, e che dunque eredita il posto di titolare di Olivier Giroud. La scelta è stata immediata dopo la trattativa sfumata per Joshua Zirkzee, che si è accasato ufficialmente al Manchester United di Erik Ten Hag.

Per Morata, il Milan ha speso 13 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria che lo legava all’Atletico Madrid. Un investimento ben inferiore a quello che sarebbe servito per Zirkzee (più di 50 milioni). Il Diavolo si è assicurato qualità ed esperienza per il nuovo attacco, ma potrebbe non essere finita qui. Anzi, è altissima la probabilità che i rossoneri acquistino un terzo attaccante, e dunque un aggiunta a Morata e Luka Jovic.

I nomi in ballo in questo senso sono due principalmente. Tammy Abraham della Roma, ma in uscita, e Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund, voglioso di una nuova e avvincente esperienza. Dalle ultime news, capiamo che il Milan ha un favorito, ed è proprio il tedesco quest’anno convocato dalla sua Nazionale per l’Europeo. Dal Corriere dello Sport ci arrivano novità decisive.

Fullkrug al Milan, ci siamo: la svolta è imminente

Come riporta il quotidiano sportivo italiano, il Milan ha tutta l’intenzione di aggiungere un terzo bomber di razza alla sua rosa. La prima scelta è ricaduta appunto su Niclas Fullkrug, mentre Abraham sarebbe l’alternativa in caso di mancato acquisto. Per il tedesco, il Milan ha allacciato i contatti qualche giorno fa, ma il Corriere afferma che nelle scorse ore ci sono stati nuovi dialoghi telefonici tra le parti. Fullkrug ha aperto al Diavolo e anche in maniera netta. Si tratta di un profilo di 31 anni, coetaneo dunque di Morata, ma che può portare ulteriore esperienza ed esplosività all’attacco di Paulo Fonseca.

16 reti e 10 assist la scorsa stagione per Fullkrug, contando tutte le competizioni. Insomma, parliamo di un innesto di livello che al Milan potrebbe fare bene. Il suo contratto col Borussia Dortmund è in scadenza nel 2026, e il club tedesco non ha l’intenzione di cederlo. Per questo, Ibra e Furlani dovranno presentare un’offerta convincente, che si aggiri almeno sui 20 milioni di euro. Quanto all’attaccante, come detto, è propenso al trasferimento a Milano, ancor di più adesso che a Dortmund è sbarcato Guirassy, una vecchia fiamma di mercato del Milan pronto a prendersi il posto di titolare.