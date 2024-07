Costacurta approva la scelta di Ibrahimovic: “È l’ora di finirla”

L’ex difensore del Milan è d’accordo con la posizione dei rossoneri e di Ibrahimovic in merito ad una importante questione che ha diviso i tifosi.

Il Milan è al lavoro per finalizzare le prime operazioni di mercato. Al momento nessun acquisto: diverse trattative in corso ma nessuna ancora conclusa.

Sembra sulla buona strada quella per Alvaro Morata: da lunedì in poi, e cioè a Euro 2024 finito, ogni momento è buono per il sì definitivo. C’è addirittura chi parla di visite mediche fissate fra martedì e mercoledì.

Altre operazioni possibili: con Fofana ed Emerson Royal c’è una base di accordo ma manca quello con i rispettivi club, che chiedono molti più soldi di quelli proposti.

Si sta scaldando e non poco la pista Pavlovic per la difesa: i buoni rapporti con il Salisburgo, dal quale è arrivato anche Noah Okafor, possono fare la differenza per arrivare ad un’intesa.

Tramontata definitivamente la pista Joshua Zirkzee dopo un continuo tira e molla. A mettere la parola fine alle indiscrezioni ci ha pensato lo stesso Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Fonseca.

“Zirkzee è ormai il passato“, ha detto lo svedese. Ed è così che si spiega la virata definitiva su Morata.

Il Milan molla Zirkzee, Costacurta approva

I tifosi non hanno accolto bene la notizia su Zirkzee: la questione commissioni ha creato tante polemiche sui social fra chi pensava fossero giuste e chi no. Nel gruppo dei no c’è anche Alessandro Costacurta.

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, l’ex bandiera milanista ha espresso la sua opinione in merito alla questione Zirkzee. E il suo parere è perfettamente in linea con quella della società.

“Sono d’accordo con Ibrahimovic, è l’ora di finirla con i procuratori che vogliono influenzare le scelte di una società con commissioni astronomiche“, ha detto Billy. Che quindi approva a pieno la forte posizione presa dal Milan in merito.

Questione commissioni che per il Manchester United non sono invece state un problema; i Red Devils considerano la spesa complessiva, e quindi una cifra intorno ai 55-60 milioni, in linea con il valore tecnico del calciatore.

L’affare è in via di definizione: dopo l’uscita dall’Olanda dall’Europeo l’accelerata finale, siamo ormai alle firme e quindi per Zirkzee sarà Premier League.

A proposito di Ibrahimovic e delle sue tante dichiarazioni nell’ultimo periodo: Costacurta approva a pieno questo nuovo Zlatan, molto diverso da quello degli ultimi sei mesi che non si è mai esposto pubblicamente.

“Adesso comincia a piacermi di più. Per un certo periodo non parlava e non ci metteva la faccia, mentre adesso… Al Milan serve uno che comunichi e lui lo fa bene“, il pensiero di Billy.