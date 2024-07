Milan, Criscitiello senza freni: che bordata ai Rossoneri

Hanno fatto molto discutere le parole di Michele Criscitiello nei confronti del Milan. Commento al veleno verso il club rossonero.

Poco più di un mese all’inizio della Serie A, ma l’attesa inizia già a farsi sentire. I tifosi del Milan non vedono l’ora di rivedere la propria squadra in campo e intanto si accontentano di assistere al lavoro della dirigenza sul mercato. Non è di certo un mistero che i Rossoneri abbiano avuto più di qualche intoppo in queste settimane, ma adesso sembra essere arrivato il cambio di rotta. Il Diavolo ha l’obbligo di recuperare il terreno perso rispetto alle avversarie, ma c’è chi pensa che ciò non accadrà.

Criscitiello punge il Milan: “Fonseca allena i pulcini e Ibra fa le foto in piscina”

Nelle ultime ore non sono di certo passate inosservate le parole del giornalista Michele Criscitiello, che nel suo editoriale pubblicato su Sportitalia ha fatto il punto sul mercato delle italiane e sulla possibile griglia di partenza. Il noto direttore ha aspramente criticato il club rossonero, mettendo nel mirino soprattutto il nuovo allenatore Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic:

Il Milan potrebbe sicuramente essere una sorpresa e lo spero, ma tra una lezione di tattica fatta ai pulcini da Fonseca e le foto in piscina di Ibra abbiamo poco da sperare.

Dure parole, dunque, da parte di Criscitiello che ha lanciato una frecciatina ai Rossoneri. Ad essere criticate sono state soprattutto le ultime mosse di Fonseca, immortalato ad allenare i pulcini della squadra, e Ibrahimovic che negli scorsi giorni ha condiviso un post che lo ritraeva a mollo in piscina.