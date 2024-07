Milan da record, tifosi in festa: nessuno meglio dei rossoneri

Con RedBird il Milan continua a crescere e nessuno riesce a stare al passo dei rossoneri: è l’unico club italiano nella top 50 mondiale.

Brand Finance ha stilato la lista dei brand calcistici che valgono di più al mondo. Uno studio che prende in considerazione la forza del brand come la capacità di influenzare le scelte e le opinioni dei tifosi, anche dal punto di vista economico. Sul podio si trovano ovviamente tre superpotenze calcistiche: al primo posto spicca come sempre il Real Madrid, con un valore di 1,7 miliardi di euro, in crescita del 16% rispetto alla precedente edizione dell’analisi. Seguono Manchester City, con una valutazione del brand di 1,6 miliardi di euro e una crescita del 7%, e il Barcellona, a quota 1,5 miliardi di euro e con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente.

Guardando in Serie A, anche nel 2024 la Juventus è il marchio calcistico più prezioso, con un valore 582 milioni di euro ma con un calo del 7,8% per quanto riguarda la forza del brand. Per quanto riguarda questo valore sono molti i grandi club italiani ad aver registrato un calo, con Brand Finance che ha voluto chiarire la posizione attuale del nostro calcio: «FIGC e Serie A dovrebbero adottare un approccio più strutturato per riportare il campionato di Serie A e la nazionale italiana ai vertici”. Nonostante questo, il Milan è stato l’unico club italiano nella top 50 mondiale ad aver aumentato il proprio valore nell’ultimo anno.

Milan, valore del brand in grande aumento: unico club italiano nella top 50

Il Brand Finance Football 50 2024, report annuale che analizza il valore dei brand calcistici di tutto il mondo, ha visto il Milan essere l’unico club italiano nella top 50 mondiale ad aver aumentato il proprio valore nell’ultimo anno. Nonostante il club rossonero abbia vissuto una stagione senza trofei, raggiungendo il secondo posto in Serie A e deludendo in Champions League e in Europa League, ha visto crescere il valore del marchio del 12% raggiungendo i 401 milioni di euro. Il Diavolo occupa adesso il quindicesimo posto nella classifica generale, terza forza per quanto riguarda il calcio italiano (ancora dietro a Inter e Juventus).

Inoltre il Milan risulta essere il club che ha registrato la crescita maggiore a livello internazionale nel quadriennio 2021/2024, passando da circa 150 a oltre 400 milioni di euro (crescita del 162%). Dati che sottolineano il grande lavoro svolto da RedBird e, in particolar modo, da Gerry Cardinale e Giorgio Furlani.