Milan-De Ketelaere, clamorosa svolta! Cambia tutto sulla formula dell’affare

Incredibile novità sull’addio di Charles De Ketelaere al Milan. La formula dell’affare con l’Atalanta è ben diversa da quanto si credeva.

Il calciomercato si conferma sempre ricco di sorprese, anche per quanto riguarda gli affari già conclusi. Stavolta ad essere protagonista è proprio il Milan e più precisamente l’affare che ha portato Charles De Ketelaere all’Atalanta dopo il prestito in nerazzurro della scorsa stagione. C’è, infatti, una clamorosa svolta sui dettagli del passaggio dell’attaccante belga alla corte di Giampiero Gasperini.

De Ketelaere, niente obbligo di riscatto: novità sulla formula

Negli ultimi giorni sul sito della Lega Calcio è apparso un curioso dettaglio riguardo il trasferimento di De Ketelaere. Il classe 2001 risulta, infatti, ancora un giocatore del Milan fino al 3 febbraio 2025, semplicemente in prestito all’Atalanta. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, che ha spiegato come l’intesa tra i due club sia stata in realtà trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto a condizioni quasi certe.

Il riscatto del belga da parte del club bergamasco arriverà infatti con la prima presenza del giocatore dal 1 febbraio in poi e con il primo punto fatto dall’Atalanta dalla medesima data. Ufficialmente, dunque, non si tratta di un prestito con obbligo di riscatto come si credeva inizialmente, ma in ogni caso il riscatto di De Ketelaere non dovrebbe essere in dubbio.