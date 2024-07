Milan, Deschamps sorprende su Maignan e Theo: le sue parole in conferenza

Milan, il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa di Mike Maignan e Theo Hernandez. Dichiarazioni a sorpresa.

L’Europeo in Germania è entrato nella sua ultima settimana, quella dove verranno disputate prima le due semifinali e poi la finalissima in programma domenica sera. Con l’Italia uscita ai quarti di finale, i tifosi del Milan non possono che guardare con attenzione la Francia. Tra i transalpini, infatti, figurano anche Mike Maignan e Theo Hernandez che si stanno rivelando fondamentali per i vicecampioni del mondo. Negli scorsi minuti anche il ct Didier Deschamps ha sottolineato questo aspetto.

Deschamps sul “blocco Milan”: “Non sono sorpreso”

Il commissario tecnico francese ha preso parte alla conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro la Spagna e non sono potute mancare alcune dichiarazioni anche sui due rossoneri, tra gli assoluti protagonisti del cammino della Francia:

Non sono sorpreso da Maignan e Theo Hernandez, erano già due grandi campioni. In questo torneo hanno dimostrato la loro forza. La Francia non è una squadra difensiva però sa difendere molto bene.

In conferenza Deschamps ha, dunque, ammesso di non essere sorpreso dalle prestazioni di Maignan e Theo Hernandez. Le loro qualità non sono di certo una novità ed Euro 2024 stanno solo confermando tutto ciò. La Francia, infatti, ha subito un solo gol dall’inizio della manifestazione (su rigore) e gran parte del merito va proprio ai due milanisti.