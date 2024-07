Milan, domani è il giorno di Fonseca: il programma del suo arrivo in Italia

La Gazzetta dello Sport racconta che domani sbarcherà in Italia il nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca. Pronto il programma del portoghese.

Domani sarà un giorno importante per il Milan e tutto il mondo rossonero, dato che sbarcherà in Italia quello che guiderà la squadra nella prossima stagione. Paulo Fonseca, come conferma la Gazzetta dello Sport, è atteso a Milano domani mattina. L’allenatore portoghese atterrerà a Malpensa insieme a tutto il suo staff per conoscere e vivere finalmente di persona il Milan e il suo ambiente. Arriverà in Italia tramite un volo privato e una volta sbarcato raggiungerà Milanello. Fonseca conoscerà tutto il personale del centro sportivo e poi incontrerà la dirigenza.

Summit dunque con Furlani, Moncada e Ibrahimovic, con i quali l’ex Roma farà il punto sul mercato in entrata e in uscita. Poi, nella mattinata di lunedì, Paulo Fonseca si presenterà alla stampa, in conferenza, come nuovo allenatore del Milan. Solo dopo aver risposto ai giornalisti condurrà il suo primo allenamento a Milanello. E San Siro? La Gazzetta ricorda bene che Fonseca potrà assaggiare San Siro solo il 13 agosto in occasione del Trofeo Berlusconi, in cui la squadra duellerà col Monza dell’ex Adriano Galliani. Una serata ancor più speciale dato che adesso c’è Alessandro Nesta a guidare i brianzoli.

Fonseca è subito chiamato a dare idee innovative alla squadra.