Milan-Emerson Royal, sempre più lontani: la notizia fa infuriare i tifosi

Continua a complicarsi la trattativa per portare Emerson Royal al Milan. L’ultima notizia sul brasiliano gela i tifosi rossoneri.

Non si ferma il lavoro del Milan per rafforzare l’organico rossonero in vista della prossima stagione. I Rossoneri, seppur con qualche difficoltà di troppo, stanno lavorando su più fronti e nella giornata di oggi hanno chiuso per l’arrivo dell’attaccante. La dirigenza ha, infatti, trovato l’intesa con Alvaro Morata che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche a Madrid. Oltre al reparto offensivo, per il quale non è da escludere un secondo colpo, il Diavolo si sta guardando intorno anche per la difesa.

Tra gli obiettivi c’è, infatti, anche quello di un terzino destro che possa alternarsi con capitan Davide Calabria. Il preferito è senza dubbio Emerson Royal, da diverse settimane accostato al club di via Aldo Rossi. Per il brasiliano i contatti stanno andando avanti da molto tempo, ma al momento le sensazioni sono tutt’altro che positive. L’accordo con il Tottenham è ancora molto lontano e difficilmente la situazione potrà sbloccarsi.

Milan e Tottenham ancora distanti per Emerson: trattativa bloccata

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il nome del classe ’99 non è di certo svanito in casa Milan ma al momento la trattativa è del tutto bloccato. La richiesta del Tottenham resta di 20 milioni di euro, con i Rossoneri che non sono però intenzionati ad accontentare il club inglese. Per sbloccare l’affare sarà, dunque, necessario un compromesso che almeno per il momento non sembra però preso in considerazione.

Il Milan non vuole di certo farsi trovare impreparato e continua a sondare anche altri profili. Tra quelli che più piacciono, oltre ovviamente ad Emerson Royal, c’è anche il portoghese Diogo Leite che proprio nelle ultime ore ha parlato dell’interesse del club rossonero nei suoi confronti. Non va inoltre dimenticato l’interesse molto concreto del Milan nei confronti di Strahinja Pavlovic, centrale del Salisburgo con Pierre Kalulu che potrebbe spostarsi a destra.

Nei prossimi giorni si avrà senza dubbio maggiore chiarezza sulle mosse della dirigenza rossonera, ma quel che è certo è che si sta lavorando per chiudere per almeno un colpo in difesa. Intanto i tifosi milanisti possono accontentarsi con l’arrivo di Morata che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Un acquisto sicuramente richiesto a gran voce dalla piazza, che da troppo tempo aspettava un acquisto di spessore.