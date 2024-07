Milan Femminile, ufficiale il nuovo allenatore: nome a sorpresa, il comunicato

Attraverso i suoi canali ufficiali, il Milan ha ufficializzato il nuovo allenatore della Prima Squadra femminile. Allenatrice, in realtà! Nome a sorpresa.

Non è stata di certo positiva l’ultima stagione del Milan Femminile, il quale ha concluso ben lontano dal podio della classifica il campionato ed ha abbandonato la Coppa Italia in semifinale battuta dalla Roma. A condizionare la resa della squadra è stata indubbiamente la prima parte di campionato, la stessa che ha condotto all’esonero di Maurizio Ganz dopo ben cinque stagioni. All’ex rossonero è subentrato Davide Corti dalla Primavera, e il suo lavoro è stato notevole. Insomma, la salvezza è stata centrata in maniera abbondante!

Ma che Corti fosse destinato a lasciare la panchina del Milan Femminile lo si sapeva da un pezzo. La dirigenza ha valutato diversi profili a cui affidare la guida delle ragazze rossonere, tra cui l’ex CT della Italia Women, Milena Bertolini. Ma, la scelta del club è alla fine ricaduta su un profilo internazionale, probabilemente sconosciuto ai molti in Italia. Il curriculum, però, è ottimo. Parliamo comunque di una donna. Si tratta di Suzanne Bakker. Sarà lei la nuova allenatrice delle rossonere a partire dalla nuova stagione.

La notizia è ufficiale come riporta il comunicato del Milan.

Suzanne Bakker nuova allenatrice del Milan: il comunicato



Recita così la nota ufficiale dell’AC Milan: