Milan-Fofana, quando si può chiudere: cifre e dettagli

Il Milan è in forte pressing per la chiusura con Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco: trattativa in via di definizione.

La dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro in ottica calciomercato, per consegnare a Fonseca una squadra rimodulata rispetto alla passata stagione; l’obiettivo è quello di finalizzare almeno un colpo per ogni reparto, considerati anche gli addii di fine stagione. A differenza delle dirette rivali, Inter e Juventus, il Milan deve ancora ufficializzare il primo acquisto di questa sessione estiva di mercato: a tal proposito, i tifosi rossoneri hanno contestato l’operato della società, annunciando l’assenza al primo incontro stagionale, ovvero il primo allenamento in programma domani a Milanello.

L’innesto di Ibrahimovic in dirigenza doveva essere un fattore decisivo per il mercato rossonero, ma ciò non ha ancora dato esito positivo; anzi, proprio in queste ore il Milan si è visto sfumare l’obiettivo numero uno del mercato, nonché Joshua Zirkzee. I nomi sul taccuino della dirigenza rossonera sono tanti, ma ora è necessario intervenire e fare sul serio, senza aspettare e fare numerose considerazioni.

Mercato Milan, Fofana in arrivo: cifre e data di chiusura

In casa Milan si cerca qualcuno anche per il centrocampo e il nome che da più giorni risuona nell’ambiente rossonero è quello di Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999 in forza al Monaco. Il calciatore, attualmente impegnato con la nazionale francese ad Euro24, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e può rappresentare un rinforzo per il centrocampo del Milan, che da tempo lo attenziona.

Secondo quanto riportato da Tuttsport, il Milan è pronto a chiudere per l’acquisto di Fofana dal Monaco: i rossoneri procederanno con un’offerta che si aggira attorno ai 20 milioni, bonus inclusi, per accaparrarsi il cartellino del calciatore. La trattativa attualmente è ferma a causa della partecipazione del calciatore agli Europei, ma con ogni probabilità la chiusura dell’affare verrà definito al termine della competizione, con il calciatore entusiasta dell’interesse del Milan.

Qualora Fofana arrivasse al Milan, il francese si unirebbe agli altri francesi già presenti nella rosa rossonera, ovvero Maignan e Theo Hernandez. Il portiere francese, tra l’altro, è stato elogiato dallo stesso Fofana, per lo spirito di guida che ha all’interno del ritiro della Nazionale francese. Chissà se i due saranno destinati a giocare insieme anche con i club, oppure il Milan si fa scappare l’ennesima opportunità di mercato. Attualmente, Fofana è vicino ai rossoneri, che gli hanno offerto un contratto triennale.