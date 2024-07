Milan, Fonseca spiazza tutti: l’ha detto dopo Rapid Vienna-Milan

Il Milan pareggia contro il Rapid Vienna nella sua prima amichevole, con Fonseca che ha voluto analizzare quanto visto nel corso del match.

La prima amichevole del nuovo Milan di Paulo Fonseca si chiude con un pareggio, anche se di nuovo c’è ancora poco. Il lavoro che dovrà fare il tecnico portoghese è ancora moltissimo, con il match odierno che non ha visto per niente brillare la squadra rossonera. Nelle prime fasi di gioco gli austriaci fanno spesso male ai rossoneri, con Seidl che colpisce due volte i legni della porta difesa da Sportiello. Nel secondo tempo Fonseca cambia molto, e alla prima vera accelerazione Florenzi stappa la partita al 64’ su assist di Maldini. Nel momento migliore per il Milan, Demir trova la rete del pareggio allo scadere, rendendo amaro l’esordio del tecnico ex Lille. Al termine del match, Fonseca ha analizzato quanto visto ai microfoni di Milan TV.

Milan, le parole di Fonseca dopo il pareggio contro il Rapid Vienna

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo Rapid Vienna-Milan, prima partita amichevole stagionale, terminata sul punteggio di 1 a 1. Il tecnico portoghese ha analizzato quanto visto nel corso del match e su quello che vorrà vedere nel corso delle prossime uscite.

Su quanto visto durante la gara: “Abbiamo cercato di fare quello che abbiamo allenato in queste due settimane, abbiamo lavorato di più in costruzione e, difensivamente, sull’essere una squadra corta“.

Gli aspetti positivi e le difficoltà fisiche: “La nostra prima partita, contro una squadra che è alla fine della preparazione, fisicamente ha fatto vedere una grande differenza. Quello che mi è piaciuto nella nostra prima fase, fase uno, è che abbiamo fatto delle cose interessanti, poi manca continuità nel nostro gioco, ma è tutto nuovo, il cambiamento è molto grande e ovviamente i giocatori non conoscono tutto. Quello che mi è piaciuto di più è che hanno provato a fare quello che abbiamo allenato. Fisicamente è stato difficile, ma noi abbiamo cominciato ora“.

Le richieste ai calciatori e gli aspetti fondamentali in vista delle prossime partite “Serve connessione tra i nostri giocatori, la comunicazione è fondamentale, difendendo così siamo dipendenti gli uni dagli altri. Voglio questa leadership da parte di tutti. Voglio che conoscano il gioco, i momenti della partita, e credo che abbiano cominciato a capire“.