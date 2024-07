Milan Futuro, fatta per l’acquisto dell’attaccante: è un ex Inter

Il Milan ha chiuso per l’arrivo dell’attaccante destinato alla Squadra Under 23. Nome a sorpresa, è un ex Inter. La notizia di Nicolò Schira.

Ha preso vita nel concreto il Milan Futuro, la famigerata Seconda Squadra rossonera che è riuscita ad iscriversi al campionato di Serie C a discapito dell’Ancona. D’altronde, era questo il requisito necessario per la creazione dell’Under 23 milanista: che una squadra di Lega Pro non rientrasse nei parametri economico-tecnici per l’iscrizione e dunque venisse esclusa. Quindi, il Milan Futuro, insieme all’Under 23 di Juventus e Atalanta, parteciperà al prossimo campionato di Serie C.

Chi farà parte della rosa guidata da Daniele Bonera? Qualche indizio certo ce lo abbiamo già. Francesco Camarda, Jan-Carlo Simic, Kevin Zeroli, Diego Sia, sono tutti rossoneri della Primavera pronti per il salto nel Milan Futuro. Ma la squadra chiaramente si arricchirà dal punto di vista tecnico in questo mercato estivo. Sono già stati chiusi gli acquisti di Gabriele Minotti dalla AS Giana Erminio e di Mbarick Fall e Mattia Sandri.

Ma non soltanto. Nelle ultime ore, come riporta Nicolò Schira, il Milan ha chiuso per l’arrivo di un attaccante di grande esperienza. Un ex Inter pronto a rimettersi in gioco nella terza serie del campionato italiano.

Milan Futuro, arriva l’ex Inter: colpaccio a parametro zero

Come riferisce l’esperto di mercato, il Milan ha chiuso per l’arrivo a titolo gratuito di Samuele Longo. Lo ricordate? Si tratta del centravanti classe 1992 che ha debuttato in Serie A proprio con la maglia dell’Inter. D’altronde, il centravanti giramondo (spiegheremo più avanti il perché) è cresciuto prima nelle Giovanili del Treviso, per poi approdare in quelle nerazzurre che lo hanno condotto nel calcio che conta.

Oggi, Longo ha 32 anni, ma può far parte del Milan Futuro in quanto sono ammessi quattro fuori quota nelle formazioni Under 23. Lui sarà uno di questi, per portare leadership ed esperienza tra i giovani. E a Samuele proprio l’esperienza non manca. In carriera ha vestito le maglie di Espanyol, Valencia, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca, Cremonese, Deportivo La Coruña, Venezia, Vicenza, Modena, Dordrecth, Lamia e Ponferradina.

Insomma, non un curriculum scarno il suo. Che si ritrovi a giocare la prossima stagione con Divock Origi e Fodé Ballo-Touré nel Milan Futuro? È un’ipotesi praticamente impossibile, dato che i due rossoneri sono destinati all’addio. Il club rossonero sta aspettando offerte valide per salutare due esuberi più che pesanti per le sue casse. Samuele Longo è invece un profilo adatto a guidare nel concreto l’Under 23 milanista. Per lui pronto un contratto di un anno, con opzione per un altro (2026).