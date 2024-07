Milan Futuro, la presentazione ufficiale: le parole in diretta di Ibrahimovic

Parte il progetto Milan Futuro. Il senior advisor di Red Bird Zlatan Ibrahimovic presenta in conferenza stampa la nuova formazione rossonera.

Parte il progetto Milan Futuro. La squadra B rossonera prenderà parte dalla prossima stagione alla Serie C. Tanti talenti pronti ad esplodere in casa rossonera in un campionato competitivo come la terza serie Italiana. Il ritrovo della rappresentativa under 23 sarà lunedì. Zlatan Ibrahimovic ha presentato il progetto in diretta. Di seguito le sue parole:

“Abbiamo ufficialmente fatto l’annuncio per il Milan Futuro. Vogliamo che i talenti abbiano una possibilità per entrare in Prima Squadra. Col sistema di prima, Primavera e Prima Squadra, c’era troppa distanza. Un giovane entra in Primavera a 16-17 anni, non sei pronto fisicamente per la Prima Squadra. Con il Milan Futuro avranno più tempo per crescere. La Serie C è un altro livello, li prepariamo a giocare contro gli adulti.”

Lo svedese ha annunciato Bonera come tecnico:

“La responsabilità del Milan Futuro sarà di Kirovski. Ha giocato in diverse squadre da professionista, arriva dagli USA. Ha lavorato con i LA Galaxy, per noi è un profilo di alto livello. Sarà responsabile della crescita dell’academy. Farà mercato e avrà responsabilità da Futuro in giù. L’allenatore sarà Daniele Bonera. Ha grande esperienza come calciatore, ha giocato al Milan per tanti anni. Ha preso il patentino da allenatore, è stato nello staff di Pioli e ha avuto un grande rapporto con i giovani. Ha preso esperienza in Prima Squadra, per noi è la scelta giusta perché è importante avere un rapporto di comunicazione con la Prima Squadra. Non ha ego, deve essere aperto: quando a Fonseca serve qualcosa lui deve essere disponibile e aperto ad una situazione dinamica. Prima Squadra e Futuro saranno una squadra unica per noi. Siamo contenti e fiduciosi. Benvenuto Daniele Bonera.”.”

Milan Futuro, Ibrahimovic presenta la nuova squadra: l’annuncio su Camarda

La spiegazione del nome “Milan futuro”:

“C’erano altre scelte ma abbiamo scelto Milan Futuro perché è importante mandare un messaggio globale. Chi entra nel Milan Futuro sarà il futuro del Milan. C’è credibilità, è il nome giusto. Mi piace, funziona anche all’inglese ‘future’-futuro.”

Il Milan under 23 sarà il trampolino di lancio anche per Francesco Camarda. Ibrahimovic ha incoraggiato il talentino, con tono anche ironico, come di seguito:

“Tutti pensano che sarà facile ma non sarà facile. All’inizio farà fatica. Siamo qua per proteggerlo, la responsabilità è nostra. Dobbiamo dargli il tempo di crescere passo dopo passo. Dobbiamo prepararlo ad arrivare in Prima Squadra. Se Camarda poi è pronto per la Prima Squadra secondo Fonseca allora giocherà lì. Adesso mancherà un numero 9 in Prima Squadra, poi quando arriverà il numero 9 allora Camarda sarà in concorrenza con questo. Si tratta sempre di concorrenza, chi è nel Milan Futuro devono avere la mentalità per essere in concorrenza con chi gioca in Prima Squadra. Poi c’è la realtà, ma la mentalità deve essere questa. Ci crediamo tanto, Camarda è uno di quei talenti con grande potenzialità. Non sarà facile, lo seguiremo passo passo. Poi se in campo lo toccano scendo io. Dal primo luglio è diventato professionista ma non è facile, deve continuare a fare scuola, anche se online. Dobbiamo farlo diventare uomo perchè ancora è un bambino.”

Sul Milan futuro c’è anche lo zampino di Cardinale, come sottolineato dall’ex fuoriclasse:

“Con Cardinale parlo tutti i giorni. il Milan lo prende come una cosa molto personale. Ascolta tanto. È molto aperto alle idee che portiamo. Lui vuole i risultati, è ovvio. Vuole che il club cresca e che portiamo risultati. Il Milan Futuro è una di queste idee per portare una cosa nuova nel club. Non sarà facile, ma è tutto sotto controllo. Siamo tutti con Bonera, tutti insieme per mandare avanti la barca avanti. Non dipende mai da una sola persona, dipende da tutta la società. Cardinale è positivo, molto positivo per come lavoriamo. Ma alla fine contano solo i risultati: qui i risultati devono essere di portare più talenti possibili in Prima Squadra.”

Ibra ha anche delineato la spina dorsale del Milan Futuro:

“Simic, Zeroli, Jimenez sono parte del Milan Futuro. Quando tocchi la Prima Squadra è importante restarci, non tornare. Per questo il Milan Futuro sarà importante, qui farai la crescita per andare in Prima Squadra. Perché quando ci arrivi poi non devi tornare indietro, devi stare lì. Jimenez è più verso la Prima Squadra, sarà il vice di Theo Hernandez. Gli altri più verso il Milan Futuro. Devono fare questo processo per crescere ancora, possono avere più tempo per crescere e stare nel Milan.”

L’obiettivo per l’under 23 è chiaro:

“Dare tempo al talento di crescere, prepararlo per la prima squadra e dare opportunità di giocare con gli adulti. È un gioco molto diverso. Un ragazzo che affronta un adulto è qualcosa di difficile. I primi mesi saranno di tanta fatica, poi sarà tutto diverso. I nostri giocatori crescono mentre altre squadre di serie C stanno sempre in una linea.”

Anche Bonera si è presentato con le seguenti parole:

“C’è grande soddisfazione e grande orgoglio. Similitudini al mio percorso da calciatore o da collaboratore ce ne sono tantissime. Forse ho qualche capello bianco… Adesso si inizia a lavorare davvero e ho un grande senso di responsabilità che mi porterò a lavorare con dei ragazzi, per la loro crescita e ha portare il più possibile in prima squadra. Quando mi è stato prospettato questo progetto ho avuto il piacere di condividere con Zlatan la crescita dei profili: ci sono giocatori di talento che vanno costruiti. Devono crescere mentalmente e come uomini. Sarà una sinergia totale anche dal punto di vista tattico con Fonseca, ci sarà uno scambio quotidiano di giocatori con la prima squadra.”

L’allenatore ha tracciato una panoramica del girone B, in cui il Milan Futuro è stato inserito.