Milan Futuro, nuovo colpo in attacco: affiancherà Camarda

Il Milan mette a segno un nuovo acquisto per l’Under 23: l’operazione è stata ufficializzata dalla stessa società rossonera.

Dare priorità al settore giovanile è uno dei diktat imposto dalla proprietà rossonera. Per questo motivo, il Milan continua a lavorare in modo costante e proficuo sopratutto per quanto riguarda l’Under 23, che vede come principale responsabile Zlatan Ibrahimovic. La società lombarda è all’opera per allestire una rosa di tutto rispetto, in cui i giovani saranno i principali protagonisti.

La volontà è quella di mettere in piedi una squadra promettente che possa farsi le ossa nel campionato di Serie C per poi provare il grande salto nel Milan dei grandi. Chi ambisce a questo è Maximilian Ibrahimovic, nonché figlio di Zlatan. È lui il nuovo colpo del club rossonero per il Milan Futuro.

Il figlio di Ibra firma con il Milan Futuro

La società rossonera, attraverso i propri canali, ha ufficializzato l’acquisto di Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan. Il calciatore classe 2006 ha sottoscritto con il Milan il suo primo contratto da professionista.

Dunque, il giovane Maximilian approderà al Milan Futuro, dove sarà allenato da mister Daniele Bonera. Il promettente attaccante rossonero proverà a mettere in mostra tutto il suo potenziale in un campionato ostico come la Serie C per cercare di scalare le gerarchie fino ad arrivare alla prima squadra. La strada è lunga, ma gli auspici sono quelli giusti.

L’arrivo di Maximilian Ibrahimovic al Milan Futuro è stato comunicato dallo stesso club lombardo tramite una nota ufficiale: “Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, ha firmato ufficialmente il suo primo contratto da professionista con il Milan”.

Nell’ultima stagione, il figlio di Zlatan ha militato nell’Under 18, mettendo a referto 3 gol in 29 presenze. Maximilian, approdato in Italia dall’Hammarby, ha anche avuto modo di prendere parte ad alcuni allenamenti con Primavera e prima squadra. Il calciatore classe 2006, di fatto, andrà a completare l’attacco del Milan Futuro, insieme a Francesco Camarda e Samuele Longo.