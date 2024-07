Milan, i rossoneri preparano il doppio colpo: il piano di Furlani

Il Milan vuole rimpiazzare Olivier Giroud nel migliore dei modi. La società rossonera è al lavoro per mettere a segno un doppio colpo in attacco: il piano di Furlani è chiaro.

Tammy Abraham ed Alvaro Morata sono i principali indiziati per sostituire Olivier Giroud. Dopo esser sfumata la trattativa che avrebbe condotto Joshua Zirkzee in maglia rossonera, per via dell’inserimento del Manchester United, la dirigenza milanista avrebbe deciso di puntare su una coppia d’attaccanti.

L’eredità di Giroud è pesante: 132 presenze arricchite da 49 gol e 20 assist in soli 3 anni. Numeri di un certo spessore che hanno completamente sfatato la maledizione della maglia numero 9 che, dopo l’addio di Inzaghi, ha tagliato fuori i principali attaccanti che l’hanno indossata: Piatek ed Higuain su tutti.

I vertici del club hanno deciso di credere nell’esperienza di Alvaro Morata che, dopo aver espressamente affermato di voler lasciare la Spagna, sembra ormai fuori dai piani dell’Atletico Madrid. Tammy Abraham, invece, è pronto a rilanciarsi dopo il grave infortunio che lo han tenuto fuori per 3/4 dell’ultima stagione. In quest’annata calcistica sembra, inoltre, che un posto nel progetto milanista potrà essere caratterizzato da Luka Jovic.

Morata ed Abraham nel mirino: l’acquisto di uno non esclude l’altro

L’ex attaccante della Juventus sarà impegnato nella giornata di domani sera con la sua Spagna per il titolo di campione d’Europa contro l’Inghilterra: probabilmente la partita più importante della sua carriera. In questo torneo, il centravanti spagnolo ha dimostrato tutta la sua leadership e qualità tecnica oltre che di sacrificio.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, per Morata, il Milan è pronto a saldare l’intera clausola rescissoria di circa 13 milioni di euro e gli offrirà ben 4,5 milioni a stagione per 4 anni. La risposta definitiva verrà presa dal calciatore soltanto dopo la finale di Euro 2024 ma filtra ottimismo per la riuscita dell’operazione. Per Tammy Abraham, invece, la situazione è più complessa. La Roma ha rifiutato un’offerta in cui è stato inserito come contropartita tecnica Luka Jovic che, però, è stato rivalutato in casa Milan dopo la buona seconda parte di stagione scorsa.

Per lui è arrivato il prolungamento del contratto e sarebbe stato sacrificato soltanto in questa trattativa. Intanto, con Abraham l’accordo è stato raggiunto: da capire le richieste della Roma di De Rossi che non intende svenderlo. Per la riuscita della trattativa, il club rossonero sembrerebbe voler inserire nella trattativa altre contropartite come Alexis Saelemaekers o Noah Okafor per cercare di chiudere il colpo ed affidare a Fonseca i giocatori richiesti nel minor tempo possibile.