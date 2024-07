Milan news, contestazione fuori dalla sede: quanto successo fa il giro del web

Calcio Milan, episodio di contestazione nei confronti di Gerry Cardinale: è successo prima della conferenza stampa di Fonseca.

Il nuovo Milan comincia a prendere forma: oggi è stato presentato ufficialmente Paulo Fonseca come nuovo allenatore del club. Manca poco all’inizio del ritiro per i rossoneri, che dovranno cominciare a preparare una stagione nella quale tutto l’ambiente legato al Milan spera di tornare a competere in Italia e in Europa. L’era targata Stefano Pioli non si è chiusa nel migliore dei modi, perché secondo posto in campionato a parte, il Milan poteva fare sicuramente di più in tutte le altre competizioni disputate.

Il ciclo dell’ex allenatore della Lazio si è chiuso con un solo trofeo vinto in quasi cinque anni, troppo poco per un Milan che sogna di tornare ad altissimi livelli. Lo scudetto del 2022 rimarrà nel cuore dei tifosi rossoneri, ma allo stesso tempo una società importante ed ambiziosa come il Milan deve saper guardare oltre e puntare più in alto. La dirigenza crede che Paulo Fonseca possa essere l’uomo giusto per tornare a vincere, ma i tifosi non sono molto d’accordo, o almeno non tutti.

Questa mattina, infatti, un tifoso rossonero ha voluto mostrare tutto il suo malcontento nei confronti dell’operato di Gerry Cardinale, soprattutto per quanto riguarda il fronte calciomercato.

News Milan, un tifoso contesta Cardinale sotto la sede rossonera

Le proteste da parte dei tifosi sono cominciate già nelle ultime settimane della stagione ormai conclusasi, specie per i primi nomi emersi per sostituire Stefano Pioli sulla panchina. La scelta della società, poi, è ricaduta sull’ex allenatore della Roma e alcuni tifosi non sono sembrati affatto soddisfatti. Il clima non è dei migliori in casa Milan, anche perché il calciomercato dei rossoneri non è decollato e alcuni obiettivi – Zirkzee su tutti – stanno pian piano sfumando.

Fonseca non ha scaldato gli animi dei tifosi e magari lo farà dando risposte sul campo, ma al momento alleggia nell’aria una nuvola di delusione e sconforto. In mattinata è arrivata la protesta da parte di un tifoso, che fuori da Casa Milan si è prestato con un cartellone sul quale – in latino – c’era scritto: “Fino a quando, Cardinale, abuserai della nostra pazienza?“.

Il chiaro riferimento è proprio legato ad un calciomercato che al momento è fitto solo ed esclusivamente di promesse. I tifosi chiedono certezze e serietà, per sostenere una squadra che ha una storia importantissima e che merita giocatori e addetti ai lavori che sappiano rappresentarla e onorarla. Tra circa 40 giorni prenderà il via la Serie A 2024/2025 e il Milan vorrà farsi trovare pronto, ma per farlo bisognerà lavorare duramente e riconquistare la fiducia dei tifosi.