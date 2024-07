Milan, Ibrahimovic sotto accusa: “Via a calci nel sedere”

L’ex attaccante rossonero e attuale dirigente del club è finito sotto accusa dopo l’uscita di un video.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nell’estate del 2023, Zlatan Ibrahimovic ha proseguito la sua carriera nel mondo del calcio, questa volta con un ruolo dirigenziale: l’ex attaccante svedese, infatti, verso la fine dell’anno è stato integrato nella dirigenza del Milan, affidandogli il ruolo di Senior Advisor di RedBird. Il compito principale di Zlatan è quello di mettere nel mirino giocatori che possono arrivare a vestire la maglia rossonera, dando quindi il suo contributo in tema calciomercato.

Ibra accusato: “Fossi il Milan l’avrei già mandato via”

Nella giornata di ieri, è uscito un video su YouTube che vede Zlatan Ibrahimovic insieme a Speed, noto youtuber conosciuto per la sua varietà di live streaming e protagonista di numerosi eventi sportivi. I due sono stati protagonisti di un piccolo siparietto, all’interno di un auto, e il fatto non è piaciuto a Paolo Ziliani, ex calciatore e attuale giornalista. Queste le parole che hanno accusato Zlatan e il Milan:

E fu così che Ibra, alto dirigente Milan, si pietrificò di colpo davanti ai fan di YouTube. La fine di un prestigioso club in diretta mondiale. Ieri sul web c’è stata la vergognosa e primitiva performance di Zlatan Ibrahimovic in compagnia dello Youtuber IShowSpeed. Il Milan, se fosse un club serio, l’avrebbe già cacciato a calci nel sedere. La perversione di passare da Maldini a Ibra e credere di vivere felici.

Parole dure quelle utilizzate da Ziliani nei confronti dell’attuale dirigente rossonero, che ha accusato Ibrahimovic della sua “performance” ridicola e il Milan per aver concesso al suo dirigente di mettersi in mostra in un contesto che a detta sua poteva essere evitato.