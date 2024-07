Milan, il club pensa alla cessione: mezza Serie A su di lui

Il mercato del Milan comincia a prendere concreta forma. Fra tutti i rumor di mercato che stanno movimentando l’estate, sembra essere pronto l’approdo di un difensore dall’estero.

Dopo una stagione complicata, la dirigenza del Milan si è subito messa in moto per rimediare agli errori passati. E, soprattutto, per dare nuova forma alla rosa del futuro prossimo che tra pochi giorni sarà a disposizione del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Diversi sono i cambiamenti che i tifosi sperano di vedere in campo, alla luce dei buchi e delle difficoltà che hanno messo il bastone fra le ruote in campionato e in Europa. Dove l’anno prossimo saranno perdonati molti meno errori.

Spunta così la pista estera, con un difensore pronto a fare felice il nuovo tecnico portoghese e non solo. Si tratterebbe di Jakub Kiwior, vecchio pallino della dirigenza rossonera, che sembrerebbe essere sempre più ai margini del progetto dell’Arsenal di Mikel Arteta. Il centrale polacco potrebbe essere un’ottima opzione per il Diavolo, ma i Gunners lo lascerebbero andare solo a precise condizioni.

Milan: pronto il nuovo arrivo in difesa

Se c’è un reparto dove i Rossoneri necessitano di un massiccio intervento, si tratta di sicuro della difesa. Dove gli intoppi incontrati fino a qualche mese fa sono stati troppi. Per questo l’ex Spezia potrebbe essere la scelta giusta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il classe 2000 attualmente in forza all’Arsenal potrebbe presto lasciare la Premier League, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2028. Il polacco potrebbe arrivare anche in prestito, ma obbligatoriamente con una clausola di acquisto obbligatoria.

Il Milan non ha ancora avanzato alcuna proposta concreta sul piatto e deve fare attenzione ad altri club – fra cui la Juventus – in agguato per il giocatore polacco. Nei prossimi giorni potrebbe esserci la svolta. È chiaro che il futuro di Kiwior è strettamente legato a quello di Riccardo Calafiori.

Il centrale azzurro è, infatti, sempre più vicino a vestire la maglia dell’Arsenal ed un suo arrivo chiuderebbe ogni porta al polacco che sarebbe, dunque, costretto a trovarsi una nuova squadra. Il ritorno in Serie A potrebbe essere l’opzione giusta per Kiwior e il Milan sarebbe senza dubbio un’ottima piazza da cui ripartire. Il giocatore ha da tempo aperto al trasferimento in rossonero e le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive per la fumata bianca.