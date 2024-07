Milan, il futuro del calciatore rossonero è in bilico: Furlani valuta la cessione

Il rinnovo del giocatore è in stand-by. Giorgio Furlani starebbe valutando la cessione: un club di Serie A pensa al calciatore rossonero.

Oltre a mettere in piedi una campagna acquisti degna del nome Milan, Giorgio Furlani ed il suo team di mercato hanno come compito principale quello di liberarsi di molti esuberi presenti in rosa. Al contempo, la società rossonera non al lavoro per trovare una quadra anche per quanto riguarda le questioni legate alle scadenze contrattuali dei diversi big, come Theo Hernandez e Mike Maignan.

Tra le diverse tematiche in corso in casa Milan, c’è anche quella relativa al futuro di Davide Calabria. La permanenza del terzino destro non sarebbe così scontata, il Milan starebbe facendo delle attente valutazioni. Il capitano dei rossoneri, in scadenza il 30 giugno del 2025, potrebbe concretamente salutare il club lombardo in questa sessione di mercato. Uno scenario che, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe davvero prendere vita a stretto giro.

Calabria ai saluti?

Davide Calabria potrebbe seriamente mettere la parola fine alla sua lunga storia d’amore con il Milan. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, i primi colloqui avvenuti tra la società rossonera e l’entourage del calcio in ottica rinnovo sono stati tutt’altro che proficui.

Al momento, la trattativa per l’eventuale estensione contrattuale vive in uno stato di stallo. Infatti, Davide Calabria sembra destinato ad iniziare la stagione con questo nodo da sciogliere. A non giovare affatto alla trattativa, sono le chiare intenzioni del Milan sul fronte mercato. Il club rossonero, di fatto, è alla ricerca di un nuovo rinforzo proprio nel ruolo di Calabria.

Il Milan sta puntando forte su Emerson Royal del Tottenham per rinforzare la catena di destra, mettendo alla porta Alessandro Florenzi, anche lui anche lui in scadenza nel 2025. Il terzino, che ai tempi della Roma ha avuto un rapporto incrinato proprio con Fonseca, sembra destinato a salutare.

Davide Calabria attualmente percepisce un ingaggio da 2,2 milioni di euro a stagione. In ottica rinnovo, l’agente del calciatore avrebbe chiesto anche un adeguamento dello stipendio. Una richiesta che il Milan avrebbe fatto capire di non aver alcuna intenzione di accogliere. La situazione è tuttora in stand-by e questo potrebbe favorire l’inserimento di qualche club sul calciatore.

Stando alle ultime indiscrezioni, tra i club interessati a Davide Calabria ci sarebbe il Bologna di Vincenzo Italiano. Il club rossoblù sarebbe disposto a fare un tentativo qualora Stefan Posch dovesse dire addio. Se non si dovesse arrivare ad un accordo per il prolungamento del contratto, il Milan potrebbe seriamente decidere di cedere Davide Calabria questa estate per non perderlo a zero.

Il Bologna, di fatto, sarebbe pronto ad approfittare della situazione per assicurarselo a prezzo di saldo. Tuttavia, non è esclusa l’ipotesi gennaio, mese in cui Calabria sarebbe disponibile per firmare un nuovo contratto e quindi libero di accasarsi altrove.