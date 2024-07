Milan, il giocatore frena i rossoneri: la sua volontà è chiara

Il giocatore è stato inserito nella lista di sbarco, ma la sua volontà mette un freno alle intenzioni del Milan.

Il Milan continua a lavorare con passo spedito e in modo oculato anche sul mercato in uscita. La società rossonera vuole liberarsi il prima possibile dei molti esuberi in rosa, che potrebbero gravare sulle proprie finanze. Tra quelli che sarebbero stati messi con la valigia in mano dal club lombardo ci sarebbe anche Yacine Adli.

La società rossonera avrebbe deciso di mettere il centrocampista francese nella lista di sbarco, con lo scopo di monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Il calciatore ex Bordeaux sarebbe finito al centro dell’interesse di alcuni club dell’Arabia Saudita, specialmente dell’Al-Shabab. Tuttavia, Yacine Adli avrebbe già messo le cose in chiaro con il Milan, dando un chiaro messaggio su quella che è la sua volontà per il futuro.

Adli in uscita: la volontà del francese è chiara

Yacine Adli sarebbe uno dei giocatori sull’uscio della porta di casa Milan. Il centrocampista francese sembra essere destinano a fare spazio ai nuovi innesti che arriveranno in questa finestra di mercato. Per ora, il calciatore classe 2000 avrebbe delle offerte solo dall’Arabia Saudita.

L’Al-Shaabab sarebbe disposto a mettere sul piatto 14 milioni di euro, somma che potrebbe bastare per strappare il via libera del Milan. Tuttavia, le intenzioni di Adli non lasciano spazio ad interpretazioni. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto in collegamento su ‘PlayBack’, il calciatore per ora non sembra per niente interessato ad un suo trasferimento nella Suadi Pro League.

Nonostante quello che potrebbe essere un ingaggio faraonico, Yacine Adli al momento non avrebbe alcuna intenzione di aprire alla destinazione chiamata Arabia Saudita. Il calciatore vorrebbe continuare a giocatore in Europa, facendolo con la maglia del Milan. Intenzioni che potrebbero bloccare i rossoneri sul mercato in entrata a centrocampo.

Infatti, la volontà del francese sarebbero quelle di restare in rossonero per giocarsi le sue carte, anche se con mister Paulo Fonseca la strada sembra essersi messa in salita. Un chiaro segnale sarebbe arrivato in occasione dell’amichevole contro il Manchester City, in cui Adli ha guardato i propri compagni dalla panchina per tutto il match.

Paulo Fonseca non lo considererebbe uno degli elementi indispensabile del suo progetto rossonero, motivo per cui il tecnico portoghese avrebbe dato il suo benestare per metterlo sul mercato. Il centrocampista francese, quindi, potrebbe ben presto vedersi costretto a prendere una decisione molto precisa, ovvero, quella di lasciare la città di Milano. Un altro che potrebbe dire addio ai rossoneri è Ismaël Bennacer. Anche l’ex Empoli, sul quale vige una clausola da 50 milioni i di euro, sarebbe corteggiato da alcuni club della Saudi Pro League.