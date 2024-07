Milan, il piano del club per arrivare a Samardzic: la decisione

Il Milan prova a sorprendere tutti con la mossa Samardzic, che però richiede un piano particolare per esser ingaggiato.

Il mercato del Milan si fa sempre più entusiasmante a solo un mese dall’avvio del nuovo campionato, che vedrà i rossoneri scendere in campo il 17 agosto nella sfida interna contro il Torino. L’attesa è enorme, ma il calciomercato regalerà ancora sorprese.

La dirigenza rossonera è al lavoro per regalare al neo tecnico del Milan, Paulo Fonseca, una squadra pronta a tornare competitiva in Serie A e nelle coppe europee: Giorgio Furlani lavora ininterrottamente sul reparto di centrocampo, che ha bisogno di una rivoluzione.

I rossoneri sono alla ricerca di un profilo che combaci con le idee di gioco del tecnico portoghese, con diversi calciatori che potrebbero andare via a determinate condizioni.

Dopo aver chiuso definitivamente il discorso centravanti con l’arrivo di Morata, il Milan punta a rinforzarsi ulteriormente: l’obiettivo di tornare a vincere è concreto e i tifosi rossoneri sperano che la squadra, dopo due annate ritenute deludenti, torni a regalare delle soddisfazioni.

Diversi nomi sono segnati sul taccuino dei dirigenti del Milan e alcuni di essi potrebbero arrivare, ma bisognerà lavorare con cautela per via di diversi fattori che rischiano di compromettere il mercato in entrata. Il Milan lavora intensamente e i tifosi aspettano soltanto il grande colpo per cominciare a credere in qualcosa di grande in vista della prossima stagione.

Milan, la strategia è chiara: Samardzic ora attende la mossa dei rossoneri

Il Milan ha messo nel mirino diversi centrocampisti di valore per rinforzare il proprio reparto e negli ultimi minuti i rossoneri sembrano essersi interessati fortemente a Lazar Samardzic dell’Udinese.

Il calciatore serbo nelle scorse sessioni di mercato era stato avvicinato anche a club come Juve, Inter e Napoli ed ora il Milan proverà a strappare dal Friuli il talento classe 2002.

Il Milan nei prossimi giorni incontrerà il padre-agente insieme al calciatore e, tramite il meeting, si capirà se l’affare sarà realmente possibile date le problematiche avvenute nelle scorse trattative per abbandonare l’Udinese.

Il piano del Milan però – come riporta l’esperto di mercato Matteo Moretto – per ingaggiare il calciatore, è chiaro: liberare spazio in mezzo al campo per poi ingaggiare un calciatore.

Le cessioni di Yacine Adli e Tommaso Pobega sono concrete e presto potrebbero far partire la trattativa tra il Milan e l’Udinese nella prossima settimana: il calciatore ora attende e il Milan si mette al lavoro per regalare ai propri tifosi dei colpi importanti. Da ricordare anche l’interesse rossonero per Fofana del Monaco e Richard Rois.