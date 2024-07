Milan, il rossonero saluta di nuovo: la cessione è ad un passo

Il Milan è ad un passo dal cedere l’attaccante. Altra nuova esperienza per lui. Le ultime le riporta Nicolò Schira sulla cessione.

Il Milan è molto concentrato nel suo mercato, tanto in entrata quanto in uscita. In queste ore sta tenendo fortemente banco la trattativa in atto per Alvaro Morata, il prescelto da Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada per sostituire Olivier Giroud. Tutto fa dire che sarà lo spagnolo il nuovo titolare dell’attacco rossonero. Alvaro avrebbe già accettato l’offerta del Milan, ma di più si potrà sapere dopo l’Europeo dato che è atteso in finale con la sua Spagna.

Intanto, il Diavolo lavora ad altri reparti. Per Fofana è fresca la notizia dell’accordo trovato con l’entourage e che adesso resta da trattare con il Monaco per il prezzo d’acquisto. E tanta attenzione è anche concentrata sulle cessioni. Il Milan ha bisogno di fare spazio, con il primo obiettivo di liberarsi dagli esuberi. Sarebbe fantastico riuscire a cedere quest’estate due pesi massimi quali Divock Origi e Fodé Ballo-Touré. Per loro si attende qualche offerta convincente, mentre è ad un passo la partenza dell’attaccante.

Non parliamo di Origi ma di Lorenzo Colombo. Il classe 2002 è pronto per una nuova esperienza. I dettagli li riporta Nicolò Schira.

Colombo via dal Milan, altro prestito in Serie A

Sono stati diversi i club che hanno richiesto Lorenzo Colombo al Milan in queste prime battute del mercato. Dall’Hellas Verona al Venezia, ma il calciatore è diretto in Toscana, e in particolare all’Empoli. Sì, come riferisce Nicolò Schira l’accordo con i toscani è praticamente ad un passo, così come la partenza del giovane. Colombo ha passato questi giorni a Milanello con la squadra e con Fonseca, prendendo parte agli allenamenti, ma si sapeva che il futuro prossimo sarebbe stato altrove.

L’Empoli è dunque pronto ad accoglierlo per affidargli notevole spazio nella stagione che verrà. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Il Milan, ad ogni modo, tiene parecchio al gioiellino d’attacco, prodotto delle sue Giovanili e dalle grandi potenzialità. Che si riservi un diritto di recompra come fatto col Lecce due stagioni fa? Questo lo scopriremo a breve. Intanto ricordiamo che Lorenzo Colombo l’ultimo anno lo ha passato in prestito al Monza, segnando 4 gol e fornendo 1 assist in 25 presenze in Serie A.

In quel caso, la formula era stata del prestito secco. Adesso, non ci resta che attendere aggiornamenti sulla partenza di Colombo da Milanello.