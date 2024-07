Milan, la corsa per il difensore si mette in salita: due club insidiano i rossoneri

La corsa per il centrale si fa ardua per il Milan. Due club continuano ad insistere per assicurarsi le prestazioni del difensore portoghese.

Oltre a risolvere la questione centravanti, il Milan dovrà sfruttare questa sessione di calciomercato per mettere a disposizione di mister Paulo Fonseca un nuovo difensore centrale. La società rossonera cerca una figura di spessore e qualità, che possa colmare al meglio il vuoto lasciato da Simon Kjaer. Uno dei principali nomi che sarebbero finiti sotto la lente di ingrandimento della società rossonera è quello di Diogo Leite.

Il Milan starebbe pensando al centrale portoghese dell’Union Berlino, ma la concorrenza è molto fitta. Sul calciatore ci sarebbero due club in particolare, pronti ad insidiare il Milan nella corsa per il giocatore portoghese classe 1999.

Due club su Diogo Leite: la corsa si mette in salita per il Milan

Sarebbe pronta a scatenarsi una vera e propria asta per quanto riguarda Diogo Leite. Il difensore dell’Union Berlino sarebbe uno dei primissimi nomi sulla lista di Furlani e del suo team di mercato per rinforzare la difesa. Un obiettivo che la società rossonera sembra condividere con altri due club, uno di questi appartiene proprio al campionato di Serie A.

Secondo ‘Tuttomercatoweb’, sul centrale portoghese non ci sarebbe solo l’interesse del Milan, anche quello di Bayer Leverkusen e Bologna. Le due società sarebbero pronte a fare sul serio per cercare di accamparsi le prestazioni del calciatore. Il Bologna potrebbe a Diogo Leite per rimpiazzare Riccardo Calafiori, prossimo dal passare all’Arsenal.

Diogo Leite è reduce da una buona stagione all’Union Berlino. Nell’ultima stagione, la prima lontana dal Portogallo, ha raccolto 32 presenze, mettendo in mostra delle ottime prestazioni. Non a caso, le caratteristiche del calciatore piacciono molto al Milan. Il club rossonero farà più di un semplice tentativo, ma Bayer Leverkusen e Bologna sono pronti a scatenare un’asta.