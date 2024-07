Milan, la trattativa è ancora aperta: decisa la formula dell’operazione

Il Milan tiene viva l’operazione per il giocatore della Serie A: Giorgio Furlani si prepara a sferrare il colpo.

Il mercato del Milan si prepara ad entrare nel vivo. Dopo Alvaro Morata, il club rossonero si è messo alla ricerca di un altro centravanti di importante caratura da consegnare nelle mani di mister Paulo Fonseca. Giorgio Furlani ed il suo team di mercato stanno operando in modo oculato e deciso per portare all’ombra della Madonnina un attaccante di spessore, che sia la giusta alternativa ad Alvaro Morata.

Proprio sul fronte legato al reparto offensivo, il Milan starebbe continuando ad alimentare le proprie ambizioni per un’operazione in particolare. Il club rossonero, di fatto, non avrebbe perso di vista Tammy Abraham della Roma. La società di Milano vede nella punta inglese il degno rincalzo di Alvaro Morata. L’affare a stretto giro potrebbe intraprendere una strada ben precisa, grazie ad una trattativa che i giallorossi stanno per definire.

Abraham resta in orbita Milan: la Roma può aprire le porte della cessione

Tammy Abraham resta uno dei nomi più chiacchierati del mercato targato Milan. L’attaccante inglese ex Chelsea piace molto alla società rossonera, ma sopratutto a mister Paulo Fonseca. Il club lombardo sarebbe propenso a tramutare il proprio gradimento in una vera e propria operazione.

Il centravanti della Roma cerca spazio e un ruolo di rilievo in vista della prossima stagione, garanzie che la compagine giallorossa difficilmente gli potrà dare. Per questo motivo, l’attaccante si starebbe guardando intorno con attenzione. Secondo Matteo Moretto, la pista per Abraham non sarebbe ancora tramontata in casa Milan, anzi.

Il calciatore classe 1997 sarebbe l’obiettivo principale del Milan per l’attacco dopo l’arrivo di Alvaro Morata. L’affare potrebbe essere sollecitato dalla stessa Roma, per un motivo ben preciso. I giallorossi sono ormai sempre più vicini dal chiudere un colpo di grande impotenza proprio per quanto riguarda il reparto offensivo, assicurandosi le prestazioni di Dovbyk del Girona.

Con l’approdo dell’attaccante ucraino, la Roma di conseguenza sarebbe pronta a spingere sempre più Tammy Abraham verso la cessione. La società capitolina, di fatto, sarebbe disposta ad aprire anche al trasferimento in prestito, formula che agevolerebbe la trattativa, indirizzandola in favore del Milan.

Lo stesso attaccante inglese starebbe spingendo per far sì che vada a segno il suo trasferimento in quel di Milano. Le prossime settimane potrebbero essere a dir poco decisive in questo senso. D’altro canto, il club rossonero sarebbe sempre più desideroso dal mettere le mani su Tammy Abraham, giocatore che mister Paulo Fonseca gradirebbe e come avere a sua disposizione.