Milan, la trattativa si complica: Furlani spiazzato

Il Milan continua a seguire da molto vicino Fofana, vero grande obbiettivo per la mediana. Il direttore sportivo dei francesi, però, ha gelato i rossoneri con alcune dichiarazioni

Il nuovo corso del Milan è ormai iniziato. I rossoneri, guidati del tecnico portoghese Paulo Fonseca, stanno pian piano assimilando i concetti del nuovo piano di gioco che il mister ha in mente per la prossima stagione, e i risultati iniziano ad intravedersi. La bella vittoria per 2-3 in amichevole contro il Manchester City di Guardiola ne è la prova, ma la parola d’obbligo a Milanello è continuare ad investire per migliorare la rosa.

Il centrocampo è il reparto che necessita maggiormente di nuovi innesti, e il Milan ha deciso da tempo su chi puntare. Youssouf Fofana del Monaco piace tanto al duo Furlani–Moncada, gli uomini di mercato del Diavolo, ma il club del principato continua ad avere pretese fuori portata per le casse rossonere. Una notizia delle ultime ore ha gelato i tifosi del Milan: il d.s. del Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni che minano la buona riuscita dell’operazione.

Calciomercato Milan, il ds del Monaco avvisa: offerta congrua o Fofana resta qui

Youssouf Fofana è uno dei nomi più in voga di queste prime settimane di calciomercato. Il Milan è sulle tracce del francese da diverse settimane, ma non ha ancora formulato l’offerta giusta per convincere il club del Principato di Monaco, che non sembra voler scendere sotto la richiesta di 35 milioni di euro. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, nelle ultime ore sarebbe emersa una nuova pretendente, il West Ham, ed inoltre, il d.s. dei francesi avrebbe addirittura aperto ad una permanenza del centrocampista.

Thiago Scuro, direttore sportivo del Monaco, ha parlato nella giornata odierna, esprimendosi così sulla situazione attuale del proprio gioiello:

Ho un buon rapporto con Fofana, siamo stati chiari sul prezzo necessario fin dal primo giorno. La proposta deve andare bene per Fofana ma anche per l’AS Monaco; altrimenti anche restare qui sarebbe una possibilità.

L’affare per il Milan rischia di saltare se, nelle prossime ore, non si riuscirà a trovare un punto d’incontro con la dirigenza proprietaria del cartellino del francese. A Monaco la prima offerta recapitata dai rossoneri recita 17 milioni di euro, troppo pochi rispetto alla richiesta di 35, nonostante il contratto di Youssouf scada il 30 giugno 2025. La sensazione è che nelle prossime ore saranno avviati nuovi dialoghi, ma l’affare Fofana, a questo punto, rischia di complicarsi eccessivamente.