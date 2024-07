Milan, l’acquisto è sempre più vicino: trovato l’accordo

Il Milan è pronto a scatenarsi sul mercato: trovato l’accordo con il calciatore in attesa di recapitare la prima offerta al club. I dettagli.

In casa Milan il calciomercato è pronto a decollare. La pista più calda riguarda sicuramente il nuovo numero nove: dopo aver abbandonato la pista che avrebbe portato a Milano Joshua Zirkzee a causa delle alte commissioni richieste dall’entourage del calciatore olandese, la società rossonera ha deciso di puntare fortemente su Alvaro Morata. Il club di Via Aldo Rossi è pronto a pagare la clausola di 13 milioni di euro presente nel suo contratto con l’Atletico Madrid ed è fiduciosa di trovare l’accordo anche con il centravanti spagnolo. L’attaccante ex Juventus è attualmente impegnato con la sua Nazionale in Germania ma al termine della competizione si attende la decisione definitiva.

Non solo il nuovo numero nove. Il Milan è infatti alla ricerca anche di un nuovo centrocampista che vada ad aggiungere qualità ed equilibrio ad un reparto che in questa stagione ha spesso deluso le aspettative. Dopo aver visto svanire la possibilità di portare in rossonero Mats Wieffer, trasferitosi al Brighton per 30 milioni di euro, il club rossonero ha scelto di puntare concretamente su Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, in scadenza con il Monaco nel 2025, è pronto a lasciare il Principato e avrebbe già trovato un accordo con il Milan, che adesso prepara l’offerta da recapitare al club francese.

Milan, accordo trovato con Fofana: si cerca l’intesa con il Monaco

Youssouf Fofana è l’obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan. Dopo l’interessamento mostrato nelle scorse settimane, il club rossonero è pronto a presentare l’offerta per convincere il Monaco a lasciar partire il mediano francese. Nonostante l’intenzione sia quella di provare a trattenerlo, il classe 2001 non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025 con i Monegaschi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Fofana avrebbe già trovato l’accordo con il Milan per quanto riguarda i termini contrattuali e spingerebbe per trasferirsi in rossonero.

La palla adesso passa alla società rossonera che dovrà trovare l’accordo anche con il club francese. Nonostante il contratto in scadenza fra un anno, il Monaco non vuole fare sconti: negli scorsi giorni avrebbe infatti rifiutato un’offerta da 30 milioni di euro proveniente dal Nottingham Forest, con il Milan che avrebbe però intenzione di spendere una cifra inferiore. I dialoghi tra i due club continueranno nei prossimi giorni, ma l’intenzione è quella di riuscire a trovare un accordo il prima possibile.