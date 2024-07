Milan, l’agente cambia tutto: il centravanti è più vicino

I rossoneri si avvicinano ad acquistare il centravanti che raccoglierà l’eredità lasciata da Giroud, la mossa dell’entourage fa sognare i tifosi.

Il Milan si appresta a entrare nel vivo del calciomercato per avviare la nuova stagione nel migliore dei modi. Dopo essersi scatenati nell’ultima finestra estiva di mercato, i rossoneri affrontano adesso una fase di stallo. Il popolo milanista ha tanta voglia di conoscere soprattutto il nuovo attaccante che prenderà il posto di Olivuer Giroud, volato in MLS. I nomi accostati al Diavolo, su tutti Joshua Zirkzee e Alvaro Morata, piacciono particolarmente ai tifosi ma le piste si sono complicate per diversi motivi.

L’attaccante del Bologna sembrava essere a un passo dal matrimonio milanista, ma le alte richieste del procuratore sulle commissioni hanno bloccato la riuscita dell’affare. Inevitabile l’inserimento di club stranieri, tra cui il Manchester United che rientra tra le destinazioni più accreditate per l’attaccante. Ostacoli anche per l’arrivo di Alvaro Morata che dopo aver espresso la propria volontà di lasciare la Spagna, è tornato sui propri passi annunciando la permanenza con i colchoneros. Il dietrofront, tuttavia, non sembra essere così stabile poiché nelle ultime ore è cambiato tutto: il Milan punta le proprie speranze sugli agenti.

Milan, Morata spinto al Milan dagli agenti: le ultime

Alvaro Morata potrebbe vestirsi di rossonero nonostante le ultime vicende. Il centravanti spagnolo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante abbia dichiarato di voler ottenere trofei con l’Atletico Madrid potrebbe ritornare in Italia. A incidere sul futuro del calciatore sarebbero gli agenti, intenzionati a far sbarcare nuovamente l’iberico nel campionato di Serie A. Il Milan, dunque, nei prossimi giorni potrebbe avanzare un’offerta da 13 milioni di euro – valore della clausola rescissoria – che permetterebbe l’arrivo dell’ex Juventus. Morata potrebbe offrire maggiori indicazioni sul proprio futuro nei prossimi giorni, ma la vicenda sarà chiarita solo dopo il termine dell’Europeo.

Il classe ’92 ha già annunciato di apprezzare particolarmente l’Italia come destinazione, la dirigenza rossonera potrebbe dunque approfittarne e corteggiare il 31enne. Un inaspettato colpo di scena considerate le ultimissime dichiarazioni dello stesso attaccante negli ultimi giorni. Il popolo di fede rossonera è pronto ad accogliere a braccia aperte Morata, profilo di grandissima esperienza che si addice alla proposta tattica di Paulo Fonseca. La bassa spesa, inoltre, permetterebbe al club meneghino di investire su innesti di qualità in altri reparti, allestendo una rosa competitiva per la vittoria del campionato. Morata al Milan, aumentano le probabilità del colpo spagnolo.