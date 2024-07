Milan, l’ex tecnico punge Leao: il paragone fa discutere

L’ex tecnico crea un paragone sul giocatore Leao che fa discutere in vista della prossima stagione del Milan, di seguito sono riportate le sue parole.

Il Milan è concentrato a programmare la prossima stagione con l’obiettivo di poter regalare al nuovo allenatore, Paulo Fonseca, una squadra compatta che possa essere competitiva nei vari impegni stagionali per riportare in alto la rosa rossonera e provare a creare un ciclo vincente che possa essere duraturo nel tempo.

La dirigenza del Milan lavora, quindi, sul mercato senza sosta sia in entrata che in uscita e con l’addio di Oliver Giroud, il primo punto del mercato in entrata è quello di trovare il giusto attaccante che possa aiutare la squadra rossonera ad arrivare fino in fondo alle varie competizioni. La società del Diavolo, in vista della prossima stagione, vuole portare a Milano due attaccanti, ma il profilo che ad oggi è più vicino a vestire la maglia rossonera è quello di Alvaro Morata, che darà la propria risposta definitiva dopo l’ultima partita di Euro 2024, in quanto questa sera giocherà la finale con la fascia da capitano per rappresentare la sua Spagna contro l’Inghilterra.

L’attacco non sarà l’unico reparto su cui la dirigenza del Milan farà delle modifiche, infatti, Ibrahimovic e Moncada lavorano, approfittando della finestra di mercato estivo, anche sul centrocampo con gli occhi puntati soprattutto su Fofana giocatore del Monaco, obiettivo primario dei rossoneri. Inoltre, anche in difesa ci saranno delle importanti valutazioni da prendere.

Il paragone di Capello su Leao in vista della prossima stagione del Milan

L’attuale opinionista, ex allenatore e giocatore, Fabio Capello sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha rilasciato un suo pensiero parlando delle otto big italiane per analizzare una per una il momento attuale e ciò che può servire ancora dal calciomercato. Sul Milan, Fabio Capello ha parlato del nuovo possibile attaccante, Alvaro Morata, e del suo possibile rapporto con Leao come di seguito:

“Mi auguro che Rafa prenda esempio proprio da Morata in fatto di impegno e coinvolgimento.”

Inoltre Capello ha sottolineato come Alvaro Morata sia la giusta scelta per l’attacco del Milan in quanto lo ha visto pimpante anche all’Europeo. Afferma, inoltre, che sullo spagnolo i dubbi sono pochissimi perché è un professionista serio, bravo nei movimenti, mai passivo nel ricevere la palla. Staremo a vedere se, in caso di fumata bianca della trattativa, e soprattutto come si troveranno i due attaccanti in campo.