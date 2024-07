Milan-Manchester City, il piano di Fonseca: le ultimissime

Questa notte alle 00.00 italiane il Milan di Paulo Fonseca affronterà il Manchester City di Guardiola nella prima amichevole negli Stati Uniti.

Alle 24 italiane, il Milan scenderà in campo nella sua prima amichevole della tournée americana: l’avversario sarà il Manchester City e la partita si giocherà nello Yankee Stadium di New York.

Milan-Manchester City: le probabili formazioni

Sono ancora molti i giocatori che ancora non si sono uniti nella squadra rossonera di Paulo Fonseca, che quindi ha a disposizione una rosa ristretta. Qualche cambiamento rispetto al test contro il Rapid Vienna: il tecnico del Milan schiererà in campo dal primo minuto Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. A riferire la notizia è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Anche nel City ci saranno tanti assenti, ma Pep Guardiola manderà in campo top player come Haaland, Grealish e Kalvin Philips, insieme a giovani promettenti come i 2003 Perrone e Bobb.