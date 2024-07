Milan-Morata, annuncio a sorpresa: le parole non lasciano dubbi

Continuano a circolare le voci sull’attaccante spagnolo, diventato l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo del Milan.

Il club rossonero ha scelto il successore di Stefano Pioli ormai da diverse settimane e oggi ha annunciato ufficialmente l’inizio dell’era Fonseca. Il nuovo tecnico ha voglia di far bene e vincere con il Milan, ma per farlo avrà bisogno dei giocatori giusti. L’obiettivo numero del mercato rossonero è l’attaccante, colui che dovrà sostituire Olivier Giroud. Il primo nome sulla lista era Zirkzee, ma l’olandese è vicinissimo al Manchester United e come annunciato da Ibrahimovic in conferenza stampa questa mattina, “Lui è il passato, c’è un altro nome in mente“.

Questo nome potrebbe essere Alvaro, o Morata, che dir si voglia. L’ex attaccante della Juventus è diventato il candidato principale dopo l’allontanamento di Zirkzee e le voci su di lui si fanno sempre più insistenti. Lo spagnolo è ancora impegnato in Germania per Euro 2024 e domani scenderà in campo per la semifinale contro la Francia, ma tra una settimana il suo futuro sarà la grande priorità e il Milan sembrerebbe volerlo aspettare.

Pochi giorni fa, Morata sembrava destinato ad un club arabo e ad un futuro lontano dall’Europa, ma lo stesso giocatore ha smentito questa possibilità dichiarando amore per l’Atletico. Questo amore, tuttavia, potrebbe svanire per cause maggiori e il Milan resta alla porta.

Morata torna a palare del suo futuro: “Bisogna valutare se vale la pena”

Il capitano della Spagna è concentrato sulla sfida importantissima contro i transalpini, che vale la finale di Euro 2024, ma nel frattempo continua a rilasciare dichiarazioni sul suo futuro. Quest’oggi, infatti, il quotidiano El Mundo ha rilasciato un’intervista nella quale l’attaccante si è esposto sulla sua possibile permanenza a Madrid e sulle voci circolate negli ultimi giorni.

Qualche giorno fa, sui suoi canali social, Morata aveva detto di voler vincere trofei con la maglia dell’Atletico Madrid, dichiarando il suo amore per il popolo dei Colchoneros. Nell’intervista rilasciata a El Mundo, tuttavia, lo spagnolo è sembrato titubante sulle sue stesse dichiarazioni: “Sì, va bene, ho detto che muoio dalla voglia di vincere titoli con l’Atlético, ma poi bisogna valutare cosa vale la pena e cosa no“.

Insomma, Morata vorrebbe restare all’Atletico ma allo stesso tempo vorrebbe lasciare la Spagna se le condizioni non dovessero essere quelle nelle quali lui vorrebbe continuare a vivere la sua carriera. Il giocatore non si è esposto sulla possibilità di trasferirsi in Italia, ma il Milan sembra convinto di voler riportare Morata nella Penisola, questa volta con i colori rossoneri addosso.